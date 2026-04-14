Fas mutfağının efsanesi: Tanjia

Mutfak literatüründe "zamanın lezzete dönüştüğü nokta" olarak tanımlanan Tanjia, Fas’ın meşhur Tagine’i ile sıkça karıştırılsa da teknik olarak çok daha ilkel ve derindir. Geleneksel olarak toprak bir küpün içine doldurulan malzemeler, mahalle hamamlarının (farnatchi) fırın küllerine gömülür ve tüm gece boyunca ağır ağır pişerdi.

TANJIA TARİFİ

Malzemeler

1.5 kg kuzu eti (tercihen kemikli incik, gerdan veya iri doğranmış but)

6-7 diş sarımsak (bütün halde, sadece kabukları soyulmuş)

1 adet büyük boy salamura limon (Preserved Lemon / Citron Confit - içi ve kabuğu dahil küçük doğranmış)

1 yemek kaşığı Smen (Fas’ın fermente tuzlu tereyağı - muadili kaliteli sade yağ ve bir tutam tuz)

1 tatlı kaşığı tane kimyon (elde hafifçe ezilmiş)

Yarım çay kaşığı safran (bir miktar ılık suda bekletilmiş)

Yarım su bardağı sızma zeytinyağı

Bir tutam tuz (dikkat: salamura limon ve smen zaten tuzludur)

Yapılışı