Fas mutfağının en özel lezzeti: MasterChef tavuklu tarif tarifi

Fas mutfağının en özel yemeklerinden biri olan tavuklu tajin, ismini pişirildiği özel toprak kaptan alır. Düşük ısıda uzun sürede pişirilen bu yemek, tavuk etinin lokum gibi yumuşamasını ve baharatların tüm aromalarının yemeğe işlemesini sağlar. Peki, bu özel lezzet nasıl yapılır? İşte, MasterChef tavuklu tarif tarifi...

TAVUKLU TAJIN TARİFİ

Malzemeler:

1 adet bütün tavuk (parçalara ayrılmış) veya 6–8 adet tavuk but

2 adet soğan (ince doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

2 adet havuç

2 adet patates

1 adet kabak

1 su bardağı haşlanmış nohut

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı zerdeçal

1 tatlı kaşığı toz zencefil

1 çay kaşığı tarçın

1 çay kaşığı karabiber

Tuz (isteğe göre)

Yarım limonun suyu

1 su bardağı tavuk suyu

Bir avuç kuru kayısı veya kuru üzüm (isteğe bağlı, tatlılık vermesi için)

Taze kişniş veya maydanoz (üzeri için)

TAVUKLU TAJIN YAPILIŞI

Tavuk parçalarını bir kapta zeytinyağı, sarımsak, limon suyu, tuz, zerdeçal, zencefil ve karabiber ile harmanlayın.

En az 30 dakika dinlendirin.

Tajin kabında (veya geniş bir tencerede) zeytinyağını ısıtın, doğranmış soğanları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Marine edilmiş tavukları ekleyin ve her iki tarafı hafifçe kızarana kadar mühürleyin.

Dilimlenmiş havuç, patates, kabak ve nohutu tavukların üzerine yerleştirin.

İsterseniz kuru kayısı veya kuru üzüm ekleyerek tatlı bir aroma katabilirsiniz.

Tarçın, zerdeçal ve zencefili tekrar serpin, üzerine tavuk suyunu ekleyin.

Tajin kabının kapağını kapatın.

Kısık ateşte yaklaşık 1,5 – 2 saat pişirin. (Tajininiz yoksa tencere veya güveçte de pişirebilirsiniz.)

Pişen tajini taze kişniş veya maydanozla süsleyerek sıcak servis yapın.

Yanında kuskus veya pilav ile harika olur.

Afiyet olsun!