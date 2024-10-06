Fas mutfağının ikonu: Tajine tarifi

Yayınlanma: 06.10.2024 - 15:37

Güncelleme: 06.10.2024 - 15:37

Geleneksel pişirme yöntemiyle hazırlanan Tajine, yavaş yavaş pişen et ve sebzelerin aromasının birbirine karıştığı, doyurucu bir lezzet sunar. Kuzu eti veya tavuk ile hazırlanabilen bu tarif, misafirlerinizi etkilemek için harika bir seçenek! İşte sizler için hazırladığımız nefis Tajine tarifi.

Malzemeler

500 g kuzu eti (ya da tavuk) 2 yemek kaşığı zeytinyağı 1 adet büyük soğan (doğranmış) 2 diş sarımsak (ezilmiş) 2 adet havuç (doğranmış) 1 adet patates (doğranmış) 1 su bardağı nohut (haşlanmış) 1 tatlı kaşığı zerdeçal 1 tatlı kaşığı kimyon 1 tatlı kaşığı tarçın Tuz ve karabiber (isteğe bağlı) 3 su bardağı su 1/2 su bardağı kuru kayısı (isteğe bağlı) Taze nane ve maydanoz (süsleme için)

Yapılışı

Etin Hazırlığı: Zeytinyağını derin bir tencerede ısıtın. Doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun. Ardından, kuzu etini ekleyip, her tarafını mühürleyin.

Sebzeleri Ekleyin: Sarımsağı ekleyin, ardından havuç ve patatesleri de tencereye ilave edin. Karıştırarak birkaç dakika pişirin.

Baharatları Katın: Zerdeçal, kimyon, tarçın, tuz ve karabiberi ekleyin. Tüm malzemeleri iyice karıştırın.

Sıvı Malzemeleri Ekleyin: Haşlanmış nohutu ve suyu ekleyin. Karışımı kaynamaya bırakın, ardından ocak kısık ateşe alın ve kapağını kapatın.

Pişirme: Yaklaşık 1.5-2 saat kadar, etler yumuşayana kadar pişirin. Arada kontrol edin, gerekirse biraz su ekleyebilirsiniz.

Servis: Piştikten sonra kuru kayısıları ekleyin ve birkaç dakika daha pişirin. Tajine’yi sıcak olarak taze nane ve maydanoz ile süsleyerek servis yapın.