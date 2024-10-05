Pratikliğiyle kalbinizi çalacak enfes lezzet: Lavaştan Kayseri yağlaması tarifi
Kayseri mutfağının gözde lezzetlerinden biri olan Kayseri yağlaması, genellikle hamurla yapılmasına rağmen, lavaş kullanarak da oldukça pratik ve lezzetli bir şekilde hazırlanabilir. Geleneksel tarifin kolay ve hızlı bir alternatifini arayanlar için lavaştan Kayseri yağlaması, sofralarınıza farklı bir dokunuş katacak.
Geleneksel hamur işine alternatif olarak lavaş kullanmak, bu lezzeti hızlı bir şekilde hazırlamanıza olanak tanır. Yoğurt ve kıyma sosunun mükemmel uyumu, bu yemeği özellikle akşam yemeklerinde tercih edebileceğiniz, doyurucu bir seçenek haline getirir. Peki, pratikliğiyle kalbinizi çalacak bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, lavaştan Kayseri yağlaması tarifi...
LAVAŞTAN KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ
Malzemeler:
8-10 adet lavaş
300 gram kıyma
1 adet büyük soğan
2 adet yeşil biber
2 adet domates
2 yemek kaşığı domates salçası
1 çay bardağı su
3 yemek kaşığı sıvı yağ
Tuz, karabiber, pul biber
1 su bardağı yoğurt
1 diş sarımsak
LAVAŞTAN KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI
Öncelikle kıymalı harç için, bir tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın.
Ardından, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.
Soğanlar kavrulunca, yeşil biberleri de ince ince doğrayarak ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.
Kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.
Kıyma iyice kavrulduktan sonra kabuğu soyulup küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin.
Domatesler yumuşamaya başladığında suyu ekleyin ve baharatlarla tatlandırın.
Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek harcı birkaç dakika daha pişirin.
Harç kıvamlı bir sos haline geldikten sonra ocaktan alın.
Lavaşları düz bir zemine serin.
İlk lavaşı geniş bir tabağa ya da servis tepsisine yerleştirin.
Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan bir miktar yayın.
Diğer lavaşı üzerine yerleştirip yine kıymalı harç sürün.
Bu işlemi tüm lavaşlar bitene kadar tekrarlayın.
Lavaşları aralarına harç sürerek kat kat hazırlayın.
Yoğurdu bir kaseye alın ve içine ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın.
Lavaşların en üst katına da kıymalı harçtan koyun.
Hazırladığınız yoğurtlu sosu ya yanına servis edin ya da üzerine dökün.
Kayseri yağlaması sıcak sıcak servis edilmeli ve yoğurtla birlikte tüketilmelidir.
Afiyet olsun!
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