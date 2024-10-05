Pratikliğiyle kalbinizi çalacak enfes lezzet: Lavaştan Kayseri yağlaması tarifi

LAVAŞTAN KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI

Öncelikle kıymalı harç için, bir tavaya sıvı yağı ekleyip ısıtın.

Ardından, ince doğranmış soğanları ekleyin ve pembeleşene kadar kavurun.

Soğanlar kavrulunca, yeşil biberleri de ince ince doğrayarak ekleyin ve birkaç dakika daha kavurmaya devam edin.

Kıymayı ekleyin ve kıyma suyunu salıp çekene kadar kavurun.

Kıyma iyice kavrulduktan sonra kabuğu soyulup küp doğranmış domatesleri ve domates salçasını ekleyin.

Domatesler yumuşamaya başladığında suyu ekleyin ve baharatlarla tatlandırın.

Tuz, karabiber ve pul biber ekleyerek harcı birkaç dakika daha pişirin.

Harç kıvamlı bir sos haline geldikten sonra ocaktan alın.

Lavaşları düz bir zemine serin.

İlk lavaşı geniş bir tabağa ya da servis tepsisine yerleştirin.

Üzerine hazırladığınız kıymalı harçtan bir miktar yayın.

Diğer lavaşı üzerine yerleştirip yine kıymalı harç sürün.

Bu işlemi tüm lavaşlar bitene kadar tekrarlayın.

Lavaşları aralarına harç sürerek kat kat hazırlayın.

Yoğurdu bir kaseye alın ve içine ezilmiş sarımsağı ekleyerek karıştırın.

Lavaşların en üst katına da kıymalı harçtan koyun.

Hazırladığınız yoğurtlu sosu ya yanına servis edin ya da üzerine dökün.

Kayseri yağlaması sıcak sıcak servis edilmeli ve yoğurtla birlikte tüketilmelidir.

Afiyet olsun!