Ferahlık dolu bir lezzet: Limon kabuğu reçeli tarifi...

3.09.2025 23:29:00
Haber Merkezi
Klasik reçel tariflerinden farklı olarak, limonun kabuğundan yapılan bu özel reçel, kahvaltı sofralarına hem ferahlatıcı hem de aromatik bir tat katıyor. İşte limon kabuğu reçeli tarifi...

Hafif tatlı dokusuyla özellikle yaz aylarında tercih edilen limon kabuğu reçeli, sindirimi kolaylaştırıcı özelliğiyle de biliniyor. Çay saatlerinde kurabiye ve keklerin yanında da harika bir eşlikçi oluyor. İşte limon kabuğu reçeli tarifi...

MALZEMELER

5 adet limonun kabuğu (sarı kısmı ince soyulmuş)

3 su bardağı toz şeker

3 su bardağı su

Yarım limonun suyu

YAPILIŞI

Limonların kabuklarını soyun, uzun şeritler halinde kesin ve iç beyaz kısmını çok ince olacak şekilde ayıklayın.

Kabukların acılığını almak için 2-3 kez kaynar suda haşlayın, her seferinde suyunu süzün.

Haşlanan kabukları süzdükten sonra soğuk suya alın ve birkaç saat bekletin.

Şerbet için su ve şekeri tencereye alıp kaynatın.

Şerbet koyulaşmaya başladığında limon kabuklarını ekleyin. Kısık ateşte kabuklar şeffaflaşana kadar pişirin.

Ocaktan almadan hemen önce yarım limonun suyunu ekleyin, karıştırıp altını kapatın.

Sıcakken kavanozlara doldurun ve kapağını sıkıca kapatın.

