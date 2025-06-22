Ferahlık dolu lezzet: Ev yapımı limonlu kek tarifi

Evde mis gibi limon kokan, yumuşacık bir kek yapmak sandığınızdan çok daha kolay! Limonun doğal aroması ve tazeleyici etkisiyle bu tarif, özellikle çay saatlerinin vazgeçilmezi olmaya aday. Üstelik malzemeler herkesin mutfağında bulunabilecek türden. İşte adım adım ev yapımı limonlu kek tarifi…

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

Yarım su bardağı süt

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 adet büyük limonun kabuğu (rendelenmiş)

Yarım limonun suyu

2 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilin

HAZIRLANIŞI

Yumurtaları ve şekeri derin bir kapta, şeker eriyip karışım krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Ardından sıvı yağ ve sütü ekleyip karıştırmaya devam edin.

Limon kabuğu rendesi ve limon suyunu da ekledikten sonra karışımı iyice homojen hale getirin.

Ayrı bir kapta un, kabartma tozu ve vanilini karıştırın ve sıvı karışıma eleyerek ekleyin. Spatula ile alttan üste doğru karıştırın.

Yağlanmış kek kalıbına dökün. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında yaklaşık 35-40 dakika pişirin. (İlk 30 dakika fırını açmayın.)

Kürdan testi ile piştiğinden emin olun. Kekin içi tamamen piştiyse fırından çıkarın ve soğumaya bırakın.