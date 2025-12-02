Fermente şifanın en lezzetli hali: Enginar turşusu tarifi

Enginar, karaciğer dostu etkileri ve güçlü antioksidan yapısıyla beslenme dünyasının yıldız sebzelerinden biri. Son yıllarda ise yalnızca haşlama ya da zeytinyağlı olarak değil, turşu formuyla da mutfaklarda yerini hızla almaya başladı. Peki, fermente şifanın en lezzetli hali olan bu tarif nasıl yapılır? İşte, nefis enginar turşusu tarifi...

ENGİNAR TURŞUSU TARİFİ

Malzemeler

6–7 adet temizlenmiş enginar

4 su bardağı su

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 yemek kaşığı kaya tuzu

5–6 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı tane karabiber

1 çay kaşığı limon tuzu

1–2 adet defne yaprağı

İsteğe bağlı:

Acı biber, kişniş tohumu, dereotu sapı

ENGİNAR TURŞUSU YAPILIŞI

Enginarları limonlu suda bekleterek kararmasını önleyin.

İri parçalar halinde doğrayabilirsiniz.

Su, sirke, tuz ve limon tuzunu bir tencerede kaynatın.

Karışım eriyince ocaktan alın ve hafif ılıklaşmasını bekleyin.

Enginarları steril kavanozlara doldurun.

Aralara sarımsak, karabiber ve defne yaprakları ekleyin.

Hazırladığınız karışımı kavanozlara dökün.

Kapakları sıkıca kapatın.

Kavanozları 3–5 gün oda sıcaklığında, ardından buzdolabında muhafaza edin.

Turşu, yaklaşık 7–10 gün içinde hazır hale gelir.

Afiyet olsun!