Filipin mutfağının ekşi lezzeti: Masterchef Sinigang tarifi...

İçine et, balık ya da karides eklenebilen Sinigang, sebzelerle zenginleştirilen ve pirinç pilavı ile birlikte servis edilen oldukça besleyici bir yemek... Filipin kültüründe aile sofralarının vazgeçilmezlerinden biri kabul edilen enfes Sinigang tarifi...

MALZEMELER

500 g dana eti, kuzu eti veya tavuk (isteğe göre balık ya da karides de kullanılabilir)

2 litre su

1 adet soğan (dörde bölünmüş)

2 adet domates (dörde bölünmüş)

2-3 adet yeşil biber (acı veya tatlı)

200 g yeşil fasulye

2 adet beyaz turp (dilimlenmiş)

1 adet patlıcan (dilimlenmiş)

1 demet ıspanak veya su ıspanağı (kangkong)

1-2 adet okra (isteğe bağlı)

1 su bardağı tamarind özü (yoksa ekşi erik, limon suyu veya nar ekşisi alternatif olabilir)

Tuz ve karabiber

YAPILIŞI

Et (veya seçtiğiniz protein) tencereye alınır, üzerine su eklenerek kaynatılır. Üzerindeki köpükler alınır.

Kaynayan suya soğan ve domates eklenir, et yumuşayana kadar pişirilir.

Ardından beyaz turp, fasulye, patlıcan ve okra gibi sebzeler eklenip birkaç dakika pişirilir.

En son tamarind özü (veya ekşi alternatif) eklenir, tuz ve karabiberle tatlandırılır.

Ocaktan almadan hemen önce ıspanak eklenir. Sadece birkaç dakika pişirilip ocak kapatılır.