Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Elmalı portakallı turta tarifi

Pişmeyen elmalı portakallı turta; tabanı bisküvi ve tereyağından oluşan, üzeri elma ve portakal aromalı kremayla hazırlanan soğuk bir tatlıdır. Fırın gerektirmediği için hem zaman kazandırır hem de mutfağı ısıtmadan lezzetli bir sonuç elde etmenizi sağlar. İşte, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz elmalı portakallı turta tarifi...

ELMALI PORTAKALLI TURTA TARİFİ

Malzemeler

Tabanı için:

2 paket burçak bisküvi

100 gram eritilmiş tereyağı

2 yemek kaşığı süt

Üst dolgu için:

2 adet rendelenmiş elma

1 adet portakalın suyu ve rendelenmiş kabuğu

3 yemek kaşığı toz şeker

1 yemek kaşığı nişasta

1 çay bardağı su

1 paket vanilin

Üzeri için:

Hindistan cevizi veya file badem (isteğe bağlı)

ELMALI PORTAKALLI TURTA YAPILIŞI

Bisküvileri rondodan geçirerek un haline getirin.

Eritilmiş tereyağı ve sütü ekleyip karıştırın.

Karışımı kelepçeli kalıba bastırarak yayın.

Buzdolabında 20–30 dakika dinlendirin.

Rendelenmiş elma, portakal suyu, portakal kabuğu rendesi, şeker ve suyu bir tavaya alın.

Orta ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Nişastayı az suyla açıp karışıma ekleyin.

Koyulaşana kadar karıştırarak pişirin.

Ocaktan aldıktan sonra vanilini ekleyin.

Hazırladığınız meyveli harcı soğuyan bisküvi tabanın üzerine dökün.

Spatula ile düzeltin.

Turtayı en az 2–3 saat buzdolabında dinlendirin.

Servis öncesi üzerine Hindistan cevizi veya file badem serpebilirsiniz.

Afiyet olsun!