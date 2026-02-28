Fırın yok, beklemek yok: Sadece 3 dakikada fincan brownie tarifi...

Ansızın bastıran tatlı krizlerine karşı pratik tarif arayışında olanlar için enfes bir lezzet... Tek bir kupa bardak içinde hazırlanan, mikrodalgada (veya ocakta) sadece birkaç dakikada kabarıp içindeki çikolata parçalarıyla akışkan bir hal alan Fincan Brownie, pratikliğin zirvesi. İşte tarif...

MALZEMELER (1 BÜYÜK KUPA İÇİN)

3 yemek kaşığı un

3 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 çay kaşığı kabartma tozu

1 çimdik tuz (Çikolatanın lezzetini patlatmak için)

3 yemek kaşığı süt

3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı vanilya özütü veya toz vanilya

2-3 kare bitter veya sütlü çikolata (İçine gömmek için)

ADIM ADIM TARİF

Mikrodalgaya (veya tencereye) girebilecek büyüklükte bir kupa bardak alın. Un, şeker, kakao, kabartma tozu ve tuzu kupanın içine koyup bir çatal yardımıyla güzelce harmanlayın.

Kuru karışımın üzerine süt, sıvı yağ ve vanilyayı ekleyin. İçinde hiç un topağı kalmayacak şekilde, pürüzsüz ve akışkan bir kek harcı elde edene kadar çatalınızla iyice çırpın.

Hazırladığınız harcın tam ortasına kare çikolataları hafifçe bastırarak gömün. (Piştiğinde ortası akışkan, tam bir brownie dokusunda olacak).

Kupanızı mikrodalga fırına koyun ve en yüksek ayarda tam 1.5 - 2 dakika pişirin. (Ortası hafif ıslak kalmalı, çok tutarsanız kurur). Ya da kupanızı ufak bir tencereye oturtun. Tencerenin içine, kupanın yarısına gelecek kadar kaynar su doldurun. Tencerenin ağzına temiz bir mutfak havlusu gerip kapağını kapatın (buhar damlamasın diye). Kısık ateşte 10 dakika pişirin.

Pişen fincan kekinizi 1-2 dakika ilk sıcağını atması için dinlendirin. Üzerine dilerseniz bir top vanilyalı dondurma veya pudra şekeri ekleyerek hemen kaşıklamaya başlayın!