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Fırında kolayca yapabileceğiniz lezzet bombası: Tepsi kebabı tarifi

Fırında kolayca yapabileceğiniz lezzet bombası: Tepsi kebabı tarifi

2.07.2025 17:07:00
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Haber Merkezi
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Fırında kolayca yapabileceğiniz lezzet bombası: Tepsi kebabı tarifi

Az malzemeyle, büyük lezzet yaratabileceğiniz bu tarif, sofralarınıza geleneksel bir dokunuş katacak. Peki, fırında kolayca yapabileceğiniz bu lezzet bombası nasıl yapılır? İşte, enfes tepsi kebabı tarifi...

Tepsi kebabı, özellikle Hatay ve çevresine özgü, bol baharatlı ve kıymayla hazırlanan nefis bir fırın yemeğidir. Pratik yapımı, bol aroması ve sofraya gelişindeki şıklığıyla hem misafir sofralarının hem de hafta sonu akşam yemeklerinin yıldızıdır. Domates ve biberle süslenen, ince kıyma karışımının fırında pişirilmesiyle ortaya çıkan bu lezzeti evde kolayca yapabilirsiniz. Peki, fırında kolayca yapabileceğiniz bu lezzet bombası nasıl yapılır? İşte, enfes tepsi kebabı tarifi...


TEPSİ KEBABI TARİFİ

Malzemeler

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet yeşil biber

1 adet kapya biber

1 çay bardağı ince doğranmış maydanoz

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı biber salçası

Tuz, karabiber, pul biber, kimyon

1 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

1 adet domates (dilimlenmiş)

1 adet yeşil biber

1 çay bardağı su

TEPSİ KEBABI YAPILIŞI

Soğan, sarımsak, yeşil ve kapya biberi ince ince doğrayın veya rondodan geçirin.

Derin bir kaba kıymayı alın, doğradığınız malzemeleri, salçaları, baharatları ve zeytinyağını ekleyin.

İnce kıyılmış maydanozu da ilave ederek tüm malzemeleri yoğurun.

Harç macun kıvamına gelene kadar güzelce yoğrulmalıdır.

Hazırladığınız harcı yağlı kağıt serili veya hafif yağlanmış yuvarlak bir tepsiye elinizle bastırarak eşit kalınlıkta yayın.

Üzerini düzeltin.

Üzerine domates dilimleri ve uzunlamasına doğranmış biberleri yerleştirin.

Yanlardan suyu gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında yaklaşık 30-35 dakika kadar pişirin.

Kenarları kızarıp suyu çekince fırından alın.

Tepsi kebabını sıcak servis edin.

Yanına pirinç pilavı veya lavaş, bol yeşillikli bir salata ile harika bir menü oluşturabilirsiniz.

Afiyet olsun!

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