Fırında sade tahin helvası tarifi... Kış aylarının sevilen lezzeti 10 dakikada hazır!

Yayınlanma: 13.11.2024 - 22:13

Güncelleme: 13.11.2024 - 22:13

Balık sofralarının vazgeçilmezi, pratik bir tatlı arayanların ilk tercihi: Fırında tahin helvası! Sıcacık, hafif ve lezzet dolu bu tatlı, özellikle balık yedikten sonra ağzınıza tatlı bir kapanış sunmak için ideal. Hem sade hem de hazırlaması son derece kolay olan bu lezzetli tarifle, sevdiklerinize şık bir final sunabilirsiniz. İşte, herkesin kolayca yapabileceği enfes fırında tahin helvası tarifi!

MALZEMELER

1 kase sade tahin helvası

1 çay bardağı süt

1/2 adet limon kabuğu (rendelenmiş)

5 damla limon suyu

1 tatlı kaşığı tereyağı

YAPILIŞI

Derin bir kaseye helvayı ufalayarak koyun. Üzerine süt, limon kabuğu rendesi, limon suyu ve tereyağını ekleyin. Pürüzsüz bir kıvam alana kadar iyice karıştırın.

Karışımı küçük, ısıya dayanıklı fırın kaplarına veya tek bir fırın kabına dökün ve üzerini spatula ile düzeltin.

Önceden 180°C'ye ısıtılmış fırında üzeri hafifçe kızarana kadar (yaklaşık 8-10 dakika) pişirin.

Fırından aldıktan sonra helva sıcak olarak servis edebilirsiniz.