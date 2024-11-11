3 malzemeyle şipşak tatlı tarifi

Yayınlanma: 11.11.2024 - 17:51

Güncelleme: 11.11.2024 - 17:51

Tatlı yapmak için uzun bir listeye ihtiyaç duymayan, sadece 3 malzemeyle hazırlanabilen bu lezzetli tatlı tarifi, özellikle aniden gelen tatlı krizleri için ideal! Basit malzemelerle, hızlıca hazırlayabileceğiniz bu tatlı, hem zamandan tasarruf sağlar hem de tatlı ihtiyacınızı karşılar. İşte kolayca yapabileceğiniz 3 malzemeli tatlı tarifi...

Malzemeler

1 su bardağı Hindistan cevizi tozu

1 su bardağı yoğunlaştırılmış süt (veya süt reçeli)

1 paket çikolata (eritilmiş)

Hazırlanışı

Malzemeleri Karıştırın: Yoğunlaştırılmış sütü bir kaba alın, ardından Hindistan cevizi tozunu ekleyip iyice karıştırarak yapışkan bir hamur haline getirin.

Toplar Yapın: Karışımdan küçük parçalar kopararak elinizle yuvarlayın ve toplar oluşturun.

Çikolataya Batırın ve Soğutun: Hazırladığınız topları eritilmiş çikolataya batırın ve bir tepsiye dizin. Çikolatalar sertleşene kadar buzdolabında 10-15 dakika bekletin.

Servis Önerisi:

Üzerine ekstra Hindistan cevizi serpebilir veya çikolata sosuyla süsleyebilirsiniz.