Sağlıklı bir tatlı keyfi! Nar ve chai ikilisini buluşturan chia pudding tarifi...
Tatlı ve sağlıklı bir lezzet arayışında mısınız? İşte tam size göre: narlı chai chia pudding! Hem besleyici hem de aromatik baharatlarla zenginleştirilmiş bu puding, chia tohumlarının sağladığı mükemmel dokusuyla hem gözünüze hem de damaklarınıza hitap ediyor. İşte enfes tarif...
Narın ferahlatıcı tadı ve chai baharatlarının sıcak aroması, her lokmada unutulmaz bir deneyim sunarken, ev yapımı olması sayesinde içerdiği doğal malzemelerle de sağlığınızı destekliyor. Kahvaltılarınızı renklendirmek, atıştırmalık olarak tüketmek ya da sağlıklı bir tatlı alternatifi olarak keyifle yiyebileceğiniz narlı chai chia pudding tarifi, pratik yapımıyla da mutfakta harika bir seçenek sunuyor. İşte, narlı Chai Chia Pudding tarifini keşfederek hem lezzetli hem de besleyici bir atıştırmalığa sahip olun!
MALZEMELER
2 yemek kaşığı chai çayı (sallama poşet veya demleme)
1 su bardağı badem sütü (isteğe göre diğer süt çeşitleri de kullanılabilir)
1/2 çay kaşığı tarçın
1/2 çay kaşığı vanilya
3 yemek kaşığı chia tohumu
1 yemek kaşığı bal
1/2 su bardağı taze nar taneleri
Süslemek için birkaç nane yaprağı veya ekstra nar taneleri
YAPILIŞI
Badem sütünü küçük bir tencerede ısıtın. Süt ısındıktan sonra içine chai çayı poşetini veya demleme çayı ekleyin. Çayın aromasının süte geçmesi için 5 dakika demleyin ve sonra çay poşetini çıkarın.
Tarçın, vanilya ve balı sıcak chai karışımına ekleyin, iyice karıştırarak tatlandırıcıların çözülmesini sağlayın. Karışımın oda sıcaklığına gelmesini bekleyin.
Chai süt karışımına chia tohumlarını ekleyin ve karıştırın. Karışımı kapaklı bir kaba dökün ve buzdolabında en az 4 saat veya gece boyunca bekletin. Ara ara karıştırarak chia tohumlarının homojen bir şekilde şişmesini sağlayın.
Puding kıvamına geldikten sonra üzerine nar tanelerini serpiştirin ve birkaç nane yaprağıyla süsleyin.
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