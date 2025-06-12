Fırında sağlık bombası: Fırın somon tarifi

Hem pratik hem de besleyici bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için fırında somon ideal bir seçenek sunuyor. Sağlık uzmanları tarafından sıkça önerilen somon, yüksek omega-3 ve protein içeriğiyle kalp sağlığından bağışıklığa pek çok fayda sağlıyor. Üstelik bu tarifle, yalnızca birkaç malzeme ve 20 dakikalık kısa bir sürede şık ve doyurucu bir öğün hazırlanabiliyor.

FIRINDA SOMON TARİFİ

Malzemeler

2 dilim taze somon fileto

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet limon (yarısı dilimlenmiş, yarısı suyu için)

1 diş sarımsak (rendelenmiş)

Tuz, karabiber

Taze kekik veya biberiye (isteğe göre)

Yapılış

Fırını 200°C’ye ısıtın. Somon filetoların her iki yüzüne tuz, karabiber ve rendelenmiş sarımsağı sürün. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin. Fırın tepsisine yerleştirip limon dilimleri ve taze kekik/biberiye ekleyin. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin. Servis ederken yanında buharda pişmiş brokoli veya kinoa salatası tercih edebilirsiniz.



