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Fırında sağlık bombası: Fırın somon tarifi

Fırında sağlık bombası: Fırın somon tarifi

12.06.2025 20:18:00
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Haber Merkezi
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Fırında sağlık bombası: Fırın somon tarifi

Omega-3 deposu somon, fırında pratik şekilde pişirilerek hem sağlıklı hem de lezzetli bir öğün sunuyor.

Hem pratik hem de besleyici bir akşam yemeği hazırlamak isteyenler için fırında somon ideal bir seçenek sunuyor. Sağlık uzmanları tarafından sıkça önerilen somon, yüksek omega-3 ve protein içeriğiyle kalp sağlığından bağışıklığa pek çok fayda sağlıyor. Üstelik bu tarifle, yalnızca birkaç malzeme ve 20 dakikalık kısa bir sürede şık ve doyurucu bir öğün hazırlanabiliyor.

FIRINDA SOMON TARİFİ

Malzemeler 

  • 2 dilim taze somon fileto
  • 1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet limon (yarısı dilimlenmiş, yarısı suyu için)
  • 1 diş sarımsak (rendelenmiş)
  • Tuz, karabiber
  • Taze kekik veya biberiye (isteğe göre)

Yapılış

  1. Fırını 200°C’ye ısıtın.
  2. Somon filetoların her iki yüzüne tuz, karabiber ve rendelenmiş sarımsağı sürün.
  3. Üzerine zeytinyağı ve limon suyu gezdirin.
  4. Fırın tepsisine yerleştirip limon dilimleri ve taze kekik/biberiye ekleyin.
  5. Önceden ısıtılmış fırında 15-20 dakika pişirin.
  6. Servis ederken yanında buharda pişmiş brokoli veya kinoa salatası tercih edebilirsiniz.

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