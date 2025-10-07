Fırından gelen Anadolu lezzeti: Keskin Tava tarifi

Cumhuriyet Gazetesi Logo
7.10.2025 22:06:00
Haber Merkezi
Kırıkkale’nin Keskin ilçesinden tüm Türkiye’ye yayılan “Keskin Tava”, kuşbaşı etin, taze sebzelerin ve taş fırın lezzetinin birleşimiyle ortaya çıkan yöresel bir şaheser. Fırında yavaş pişen bu nefis yemek, hem doyurucu hem de unutulmaz bir tat sunuyor.

Keskin Tava, Anadolu’nun etli yemek geleneğinin en sade ama en derin lezzetlerinden biridir. Kırıkkale’nin köylerinde hâlâ fırınlarda toprak tepsilerde pişirilir; ancak ev fırınında da aynı lezzeti yakalamak mümkün. Bol sebzeli, baharatlı ve suyuna ekmek banmalık bu yemek, özellikle misafir sofralarının gözdesidir.

KESKİN TAVA TARİFİ

Malzemeler

  • 500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
  • 2 adet orta boy kuru soğan
  • 2 diş sarımsak
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı kapya biber
  • 2 adet domates
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 tatlı kaşığı pul biber
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 su bardağı sıcak su

Yapılışı

  1. Etleri hazırlayın: Kuşbaşı doğranmış eti geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.
  2. Sebzeleri doğrayın: Soğanları piyazlık, biberleri iri halkalar halinde doğrayın. Domatesleri küp küp doğrayın, sarımsağı ince dilimleyin.
  3. Tepsiye dizin: Fırın tepsisine (veya güvece) etleri yayın. Üzerine sebzeleri ve domatesleri ekleyin. Salçayı sıcak suda çözdürüp yemeğin üzerine gezdirin.
  4. Fırında pişirin: Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
  5. 180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin.
  6. Ardından folyoyu açıp 15 dakika kadar üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
  7. Servis edin: Sıcak sıcak servis yapın. Yanına tereyağlı pirinç pilavı ve ayranla mükemmel bir uyum sağlar.
