Fırından gelen Anadolu lezzeti: Keskin Tava tarifi

Keskin Tava, Anadolu’nun etli yemek geleneğinin en sade ama en derin lezzetlerinden biridir. Kırıkkale’nin köylerinde hâlâ fırınlarda toprak tepsilerde pişirilir; ancak ev fırınında da aynı lezzeti yakalamak mümkün. Bol sebzeli, baharatlı ve suyuna ekmek banmalık bu yemek, özellikle misafir sofralarının gözdesidir.
KESKİN TAVA TARİFİ
Malzemeler
- 500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti
- 2 adet orta boy kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 2 adet yeşil biber
- 1 adet kırmızı kapya biber
- 2 adet domates
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 3 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı pul biber
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 su bardağı sıcak su
Yapılışı
- Etleri hazırlayın: Kuşbaşı doğranmış eti geniş bir kaba alın. Üzerine zeytinyağı, tuz ve baharatları ekleyip karıştırın.
- Sebzeleri doğrayın: Soğanları piyazlık, biberleri iri halkalar halinde doğrayın. Domatesleri küp küp doğrayın, sarımsağı ince dilimleyin.
- Tepsiye dizin: Fırın tepsisine (veya güvece) etleri yayın. Üzerine sebzeleri ve domatesleri ekleyin. Salçayı sıcak suda çözdürüp yemeğin üzerine gezdirin.
- Fırında pişirin: Tepsinin üzerini alüminyum folyo ile kapatın.
- 180°C önceden ısıtılmış fırında yaklaşık 1,5 saat pişirin.
- Ardından folyoyu açıp 15 dakika kadar üzeri hafif kızarana kadar pişirin.
- Servis edin: Sıcak sıcak servis yapın. Yanına tereyağlı pirinç pilavı ve ayranla mükemmel bir uyum sağlar.