Fırından gelen Anadolu lezzeti: Keskin Tava tarifi

Keskin Tava, Anadolu’nun etli yemek geleneğinin en sade ama en derin lezzetlerinden biridir. Kırıkkale’nin köylerinde hâlâ fırınlarda toprak tepsilerde pişirilir; ancak ev fırınında da aynı lezzeti yakalamak mümkün. Bol sebzeli, baharatlı ve suyuna ekmek banmalık bu yemek, özellikle misafir sofralarının gözdesidir.

KESKİN TAVA TARİFİ

Malzemeler

500 gram kuşbaşı dana veya kuzu eti

2 adet orta boy kuru soğan

2 diş sarımsak

2 adet yeşil biber

1 adet kırmızı kapya biber

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

1 tatlı kaşığı tuz

1 su bardağı sıcak su

Yapılışı