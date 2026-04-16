Fit tarif: Şekersiz ve glutensiz kek nasıl yapılır?

Son yıllarda sağlıklı yaşam trendlerinin artmasıyla birlikte şekersiz ve glutensiz tariflere ilgi de hızla yükseldi. Özellikle tatlıdan vazgeçmeden daha dengeli beslenmek isteyenler için bu kek tarifi ideal bir seçenek. Doğal tatlandırıcılarla hazırlanan ve glutensiz un kullanılan bu tarif, hem pratik hem de doyurucu.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı muz püresi (doğal tatlandırıcı)

1/2 su bardağı yoğurt

1/2 su bardağı zeytinyağı

1,5 su bardağı glutensiz un karışımı

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tarçın

İsteğe bağlı: ceviz veya damla çikolata (şekersiz)

YAPILIŞ

Yumurtaları bir kapta çırpın.

Üzerine muz püresi, yoğurt ve zeytinyağını ekleyip karıştırın.

Glutensiz un, kabartma tozu ve tarçını ilave edin.

Tüm malzemeleri homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Karışımı yağlanmış kek kalıbına dökün.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişirin.

Kürdan testiyle kontrol edip fırından çıkarın.

Ilındıktan sonra dilimleyerek servis edin.