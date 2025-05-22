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Fransız mutfağından gelen klasik lezzet: Croque Monsieur tarifi

Fransız mutfağından gelen klasik lezzet: Croque Monsieur tarifi

22.05.2025 09:54:00
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Haber Merkezi
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Fransız mutfağından gelen klasik lezzet: Croque Monsieur tarifi

Evinizde kolayca hazırlayabileceğiniz Croque Monsieur, klasik tost tariflerine zarif bir Fransız dokunuşu katmak isteyenler için birebir. Peki, Fransız mutfağından gelen bu klasik ve pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Croque Monsieur tarifi...

Croque Monsieur, Fransız mutfağının en ikonik sandviçlerinden biridir. Dışı çıtır çıtır kızarmış, içi ise erimiş peynir ve jambonla dolu bu nefis sandviç, kahvaltıdan brunch'a, hafif akşam yemeklerinden çay saatine kadar pek çok ana öğüne eşlik edebilir. Fransız kafe kültürünün vazgeçilmezi olan bu lezzeti, şimdi kendi mutfağınızda kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, Fransız mutfağından gelen bu klasik ve pratik lezzet nasıl yapılır? İşte, enfes Croque Monsieur tarifi...



CROQUE MONSIEUR TARİFİ

Malzemeler

4 dilim tost ekmeği
2 dilim füme et, jambon veya hindi füme
4 dilim kaşar, mozzarella ya da Gruyère peyniri
1 tatlı kaşığı tereyağı
Beşamel sos için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı un
1 su bardağı süt
Tuz, karabiber, isteğe göre muskat rendesi

CROQUE MONSIEUR YAPILIŞI

Tereyağını küçük bir tencerede eritin, unu ekleyip hafifçe kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek çırpın ve koyulaşana kadar karıştırarak pişirin. Tuz, karabiber ve muskat ekleyin.Tost ekmeklerinin üzerine önce bir kat beşamel sos sürün. Üzerine bir dilim peynir ve bir dilim jambon ekleyin. Diğer ekmeği kapatın ve dış yüzeyine az miktarda tereyağı sürün.Sandviçin üst kısmına da beşamel sos sürün ve bolca rendelenmiş peynir serpin.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 10-15 dakika kadar, üzeri altın rengi alana dek pişirin. Peynirin eriyip kızarması yeterlidir.Croque Monsieur en çok sıcak servis edildiğinde lezzetini gösterir. Yanında hafif bir yeşil salata, taze sıkılmış portakal suyu veya kahve ile mükemmel bir öğün sunar. Afiyet olsun!

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