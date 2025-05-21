Hem hafif hem doyurucu: Fırında kıymalı kabak tarifi

Sebzeyi ana yemek haline getirmenin en leziz yollarından biri olan fırında kıymalı kabak sandal tarifi, hafifliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. İçi bol harçlı, dışı yumuşacık kabaklar, hem göz dolduruyor hem mideyi. Üstelik oldukça düşük kalorili olması nedeniyle yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tercih ediliyor.

FIRINDA KIYMALI KABAK TARİFİ

Malzemeler

4 adet büyük boy kabak

250 gr orta yağlı kıyma

1 adet kuru soğan

2 diş sarımsak

1 adet domates (rendelenmiş)

1 yemek kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı zeytinyağı

Tuz, karabiber, kimyon

Üzeri için: rendelenmiş kaşar peyniri

1 su bardağı sıcak su (fırın kabına)

Yapılışı