Hem hafif hem doyurucu: Fırında kıymalı kabak tarifi

Sebzeyi ana yemek haline getirmenin en leziz yollarından biri olan fırında kıymalı kabak sandal tarifi, hafifliği ve lezzetiyle öne çıkıyor. İçi bol harçlı, dışı yumuşacık kabaklar, hem göz dolduruyor hem mideyi. Üstelik oldukça düşük kalorili olması nedeniyle yaz aylarında da gönül rahatlığıyla tercih ediliyor.
FIRINDA KIYMALI KABAK TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet büyük boy kabak
- 250 gr orta yağlı kıyma
- 1 adet kuru soğan
- 2 diş sarımsak
- 1 adet domates (rendelenmiş)
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- 1 tatlı kaşığı zeytinyağı
- Tuz, karabiber, kimyon
- Üzeri için: rendelenmiş kaşar peyniri
- 1 su bardağı sıcak su (fırın kabına)
Yapılışı
- Kabakları yıkayıp ikiye bölün ve ortalarını bir kaşıkla tekne şeklinde oyun.
- Çok ince olmayacak şekilde içlerini boşaltın, içleri atmayın, kıymalı harca eklenecek.
- Tavaya zeytinyağını ekleyip kıymayı kavurun. İnce doğranmış soğan ve sarımsağı ekleyin.
- Ardından rendelenmiş domates, salça, kabak içi ve baharatları ilave edip suyunu çekene kadar pişirin.
- Hazırladığınız harcı, kabak teknelerine eşit şekilde doldurun.
- Fırın kabına dizin, yanına sıcak suyu ekleyin.
- Önceden ısıtılmış 190°C fırında 30-35 dakika pişirin.
- Üzerine kaşar peyniri serpip 5 dakika daha fırına verin, üzeri kızarana kadar pişirin.