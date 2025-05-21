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Hem göze hem damağa hitap eden enfes lezzet: Hasanpaşa köftesi tarifi

Hem göze hem damağa hitap eden enfes lezzet: Hasanpaşa köftesi tarifi

21.05.2025 16:31:00
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Haber Merkezi
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Hem göze hem damağa hitap eden enfes lezzet: Hasanpaşa köftesi tarifi

Hasanpaşa köftesi, klasik köftelere farklılık katmak isteyenler için ideal bir tercihtir. Peki, hem göze hem de damağa hitap eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz Hasanpaşa köftesi tarifi...

Hasanpaşa köftesi, klasik köfte tarifinin patates püresi ve domates sosuyla buluştuğu, fırında pişirilen, görsel olarak da oldukça şık bir ana yemek çeşididir. Genellikle fırın tepsisinde porsiyonluk olarak hazırlanır ve servis edilirken hem pratiklik sağlar hem de göz doldurur. Peki, hem göze hem de damağa hitap eden bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, tam ölçüsüyle leziz Hasanpaşa köftesi tarifi...



HASANPAŞA KÖFTESİ TARİFİ

Malzemeler

Köfte için:
500 gram kıyma
1 adet rendelenmiş soğan
2 yemek kaşığı galeta unu
1 adet yumurta
Tuz, karabiber, kimyon
Püre için:
4 adet haşlanmış patates
2 yemek kaşığı tereyağı
1 çay bardağı süt
Tuz
Sos için:
1 yemek kaşığı domates salçası
1 su bardağı sıcak su
1 yemek kaşığı zeytinyağı

HASANPAŞA KÖFTESİ YAPILIŞI

Kıymayı geniş bir kaba alın.
Üzerine rendelenmiş soğan, yumurta, galeta unu ve baharatları ekleyip iyice yoğurun.
Ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp yuvarlayın ve ortalarını bastırarak çanak şekli verin.
Haşlanmış patatesleri ezin.
Tereyağı ve süt ekleyerek pürüzsüz bir kıvam alana kadar karıştırın.
Tuzla tatlandırın.
Fırın tepsisine dizdiğiniz köfte çanaklarının içine hazırladığınız patates püresini bir kaşık yardımıyla doldurun.
Salçayı sıcak suda eritip zeytinyağıyla karıştırarak sosu hazırlayın.
Köftelerin üzerine gezdirin.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 25-30 dakika pişirin.
Hasanpaşa köftesini, yanına pilav veya mevsim salatasıyla birlikte sunabilirsiniz.
Afiyet olsun!

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