Fransız mutfağından klasik bir lezzet: Coq au Vin tarifi

Fransız mutfağı, zarif lezzetleri ve özenli pişirme teknikleriyle dünyaca ünlü. Bu mutfağın en özel yemeklerinden biri de Coq au Vin. Aslen köy mutfağından çıkan bu yemek, yavaş pişirme yöntemiyle tavuk etini yumuşacık hale getiriyor ve kırmızı şarapla birleşen lezzetler adeta bir şölen yaratıyor. Hem özel davet sofralarına hem de şık akşam yemeklerine çok yakışan bu tarif, Fransız gastronomisinin sadelik ve zarafeti nasıl buluşturduğunun da güzel bir örneği.
COQ AU VIN TARİFİ
Malzemeler:
- 1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış) veya 1.5 kg tavuk but
- 200 gram dilimlenmiş mantar
- 150 gram doğranmış pastırma veya bacon
- 2 adet havuç (doğranmış)
- 1 adet büyük soğan (doğranmış)
- 3 diş sarımsak (ezilmiş)
- 750 ml kırmızı şarap (tercihen Burgundy)
- 1 su bardağı tavuk suyu
- 2 yemek kaşığı un
- 2 yemek kaşığı tereyağı
- 2 dal taze kekik
- 2 adet defne yaprağı
- Tuz ve karabiber
- Zeytinyağı
Yapılışı:
- Geniş bir tencerede biraz zeytinyağı ısıtın. Pastırma veya baconları ekleyip çıtır olana kadar kavurun. Kağıt havlu üzerine alıp bekletin.
- Aynı tencerede tavuk parçalarını her iki yüzü altın rengini alana kadar mühürleyin. Kenara alın.
- Tencereye soğan, havuç ve sarımsağı ekleyip yumuşayana kadar soteleyin. Mantarları da ekleyip birkaç dakika daha pişirin.
- Unu sebzelerin üzerine serpin ve birkaç dakika kavurun.
- Tavuk parçalarını ve baconları tekrar tencereye ekleyin.
- Üzerine kırmızı şarap ve tavuk suyunu dökün. Kekik, defne yaprağı, tuz ve karabiberi ekleyin.
- Tencerenin kapağını kapatıp kısık ateşte yaklaşık 1.5-2 saat pişirin.
- Sos koyulaşıp tavuk iyice yumuşadığında ocaktan alın. Tereyağını ekleyip karıştırın.
- Sıcak olarak servis edin. Yanında tereyağlı patates püresi veya taze baget ekmeği ile harika olur.