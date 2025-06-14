Fransız mutfağından klasik bir lezzet: Coq au Vin tarifi

Fransız mutfağı, zarif lezzetleri ve özenli pişirme teknikleriyle dünyaca ünlü. Bu mutfağın en özel yemeklerinden biri de Coq au Vin. Aslen köy mutfağından çıkan bu yemek, yavaş pişirme yöntemiyle tavuk etini yumuşacık hale getiriyor ve kırmızı şarapla birleşen lezzetler adeta bir şölen yaratıyor. Hem özel davet sofralarına hem de şık akşam yemeklerine çok yakışan bu tarif, Fransız gastronomisinin sadelik ve zarafeti nasıl buluşturduğunun da güzel bir örneği.

COQ AU VIN TARİFİ

Malzemeler:

1 bütün tavuk (parçalara ayrılmış) veya 1.5 kg tavuk but

200 gram dilimlenmiş mantar

150 gram doğranmış pastırma veya bacon

2 adet havuç (doğranmış)

1 adet büyük soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ezilmiş)

750 ml kırmızı şarap (tercihen Burgundy)

1 su bardağı tavuk suyu

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı tereyağı

2 dal taze kekik

2 adet defne yaprağı

Tuz ve karabiber

Zeytinyağı

Yapılışı: