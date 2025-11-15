Fransız mutfağından zarif bir klasik: Creme Brulee tarifi

Creme Brulee, 17. yüzyıldan bu yana Fransız mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilir. Krema, yumurta sarısı ve vanilyanın mükemmel dengesiyle hazırlanan bu tatlı, üzerindeki karamelize şeker tabakasıyla kendine özgü bir doku sunar. Hafifliği ve şıklığı sayesinde akşam yemeklerinin ardından keyifli bir final olur.
CREME BRULEE TARİFİ
Malzemeler
- 4 adet yumurta sarısı
- 2 su bardağı krema (400 ml)
- Yarım su bardağı toz şeker
- 1 paket vanilin veya 1 çubuk vanilya
- Üzeri için 2 yemek kaşığı toz şeker
Yapılışı
- Kremayı hazırlayın: Orta boy bir tencerede kremayı ve vanilyayı ısıtın. Kaynamadan ocaktan alın.
- Yumurta karışımı: Ayrı bir kapta yumurta sarılarını ve şekeri çırpın. Kremayı yavaş yavaş bu karışıma ekleyin, karıştırarak pürüzsüz hale getirin.
- Pişirme: Karışımı küçük fırın kaplarına paylaştırın. Kapları, içine sıcak su doldurulmuş derin bir tepsiye yerleştirin (benmari yöntemi).
- Fırınlama: 150 derece ısıtılmış fırında 35–40 dakika pişirin. Kremalar hafifçe sallandığında ortası az oynuyorsa pişmiştir.
- Soğutma: Fırından çıkarın, oda sıcaklığına gelince buzdolabında en az 4 saat dinlendirin.
- Karamelizasyon: Servis öncesi, üzerlerine ince bir kat toz şeker serpin. Mutfak pürmüzüyle şekeri yakarak karamel tabakası oluşturun.