Fransız mutfağından zarif bir klasik: Creme Brulee tarifi

Creme Brulee, 17. yüzyıldan bu yana Fransız mutfağının simgelerinden biri olarak kabul edilir. Krema, yumurta sarısı ve vanilyanın mükemmel dengesiyle hazırlanan bu tatlı, üzerindeki karamelize şeker tabakasıyla kendine özgü bir doku sunar. Hafifliği ve şıklığı sayesinde akşam yemeklerinin ardından keyifli bir final olur.

CREME BRULEE TARİFİ

Malzemeler

4 adet yumurta sarısı

2 su bardağı krema (400 ml)

Yarım su bardağı toz şeker

1 paket vanilin veya 1 çubuk vanilya

Üzeri için 2 yemek kaşığı toz şeker

Yapılışı