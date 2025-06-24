Fransız mutfağının bilinmeyen lezzeti: Aligot tarifi

Fransız mutfağı denince akla şarap soslu etler, tartlar veya baget gelir. Ancak Fransa’nın taşra bölgelerinde, yıllar boyu çobanlar ve köylüler tarafından tüketilen ama bugün hâlâ az bilinen tarifler de var. Bunlardan biri de Aligot: patates püresiyle peynirin, tereyağının ve sarımsağın birleştiği sıcak, akışkan, uzayan bir ana yemek. Aveyron bölgesinde kutsal kabul edilen bu tarif, soğuk günlerin iç ısıtan eşlikçisi.

ALIGOT TARİFİ

Malzemeler

1 kg unlu patates (tercihen sarı patates)

300 gr taze veya orta yaşlı Cantal, Tomme veya Mozzarella peyniri (tel tel uzayan, yağlı peynir tercih edilmeli)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

100 ml süt

50 gr tereyağı

Tuz

Karabiber

Yapılışı: