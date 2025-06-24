Fransız mutfağının bilinmeyen lezzeti: Aligot tarifi

Fransız mutfağı denince akla şarap soslu etler, tartlar veya baget gelir. Ancak Fransa’nın taşra bölgelerinde, yıllar boyu çobanlar ve köylüler tarafından tüketilen ama bugün hâlâ az bilinen tarifler de var. Bunlardan biri de Aligot: patates püresiyle peynirin, tereyağının ve sarımsağın birleştiği sıcak, akışkan, uzayan bir ana yemek. Aveyron bölgesinde kutsal kabul edilen bu tarif, soğuk günlerin iç ısıtan eşlikçisi.
ALIGOT TARİFİ
Malzemeler
- 1 kg unlu patates (tercihen sarı patates)
- 300 gr taze veya orta yaşlı Cantal, Tomme veya Mozzarella peyniri (tel tel uzayan, yağlı peynir tercih edilmeli)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 100 ml süt
- 50 gr tereyağı
- Tuz
- Karabiber
Yapılışı:
- Patatesleri haşlayın: Patatesleri soyup iri parçalar halinde doğrayın. Üzerini geçecek kadar suyla haşlayın, iyice yumuşadıklarında süzün ve ezerek püre haline getirin.
- Sarımsağı ve sütü ekleyin: Püre hâlindeki patatesin içine ezilmiş sarımsağı ve sıcak sütü ekleyin. Düşük ateşte karıştırarak homojen hale getirin.
- Tereyağını ekleyin: Tereyağını ekleyip iyice yedirin. Pürenin iyice parlak ve pürüzsüz olması gerekiyor.
- Peynirleri ekleyin ve karıştırın: Peyniri ince uzun şeritler halinde doğrayın ya da rendeleyin. Patates püresine azar azar ekleyerek tahta kaşıkla sürekli karıştırın. Karışım uzayan, lastiksi bir kıvama gelene kadar karıştırmaya devam edin (yaklaşık 5–10 dakika).
- Servis: Aligot, sıcak sıcak servis edilmelidir. Tek başına doyurucu bir ana yemek olabilir ya da yanında kızarmış sosis, et ya da sebze ile sunulabilir.