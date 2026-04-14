Fransız mutfağının dillere destan lezzeti: Soğan çorbası tarifi

Mutfak literatüründe "modern gastronominin en mütevazı şaheseri" olarak tanımlanan bu çorba, kökeni Roma dönemine kadar uzansa da bugünkü kimliğini 18. yüzyıl Fransası’nda kazanmıştır. Onu sıradan bir çorbadan ayıran en temel fark, soğanın haşlanması değil, tereyağında saatlerce kısık ateşte "karamelize" edilerek dokusunun ve tadının tamamen değiştirilmesidir.
SOĞAN ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler
- 5-6 adet büyük boy sarı soğan (ince piyazlık doğranmış)
- 3 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı toz şeker (karamelizasyonu hızlandırmak için)
- 2 diş sarımsak (ezilmiş)
- 1 yemek kaşığı un
- 1.5 litre kaliteli et suyu (tercihen kemik suyu)
- Yarım su bardağı sek beyaz şarap (opsiyonel - lezzet derinliği için)
- 1 adet defne yaprağı ve birkaç dal taze kekik
- 1 adet baget ekmeği (dilimlenmiş ve kızartılmış)
- 200 gram rendelenmiş Gruyère veya Emmental peyniri (muadili kaliteli eski kaşar)
- Tuz ve taze çekilmiş karabiber
Yapılışı
- Karamelizasyon Sanatı (En Kritik Aşama): Geniş ve kalın tabanlı bir tencerede tereyağı ve zeytinyağını eritin. Soğanları ekleyin ve orta ateşte yaklaşık 10 dakika soteleyin. Ardından şekeri ve tuzu ekleyip altını kısın. Soğanlar kehribar rengi alana ve karamelize olana kadar yaklaşık 40-50 dakika boyunca sabırla karıştırarak pişirin.
- Un ve Aroma: Soğanlar iyice kahverengileştiğinde sarımsakları ve unu ekleyip 2 dakika daha kavurarak unun kokusunu çıkarın.
- Deglaze: Eğer kullanıyorsanız beyaz şarabı ekleyin ve tencerenin dibindeki o lezzetli kahverengi parçaları kazıyarak buharlaştırın.
- Pişirme: Sıcak et suyunu, defne yaprağını ve taze kekiği ekleyin. Kaynamaya başladıktan sonra altını kısın ve kapağı yarım kapalı şekilde 30 dakika daha demlendirin.
- Hazırlık: Çorbanın içinden defne yaprağını ve taze kekik dallarını çıkarın. Çorbayı fırına girebilen tek kişilik kaselere paylaştırın.
- Gratin (Fırınlama): Her kasenin üzerine birer dilim kızarmış baget ekmeği koyun ve üzerini cömertçe rendelenmiş peynirle kaplayın.
- Final: Önceden ısıtılmış 200°C fırında veya ızgara modunda, peynirler tamamen eriyip üzerinde kahverengi benekler oluşana kadar yaklaşık 5 dakika fırınlayın.