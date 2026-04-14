Fransız mutfağının dillere destan lezzeti: Soğan çorbası tarifi

Mutfak literatüründe "modern gastronominin en mütevazı şaheseri" olarak tanımlanan bu çorba, kökeni Roma dönemine kadar uzansa da bugünkü kimliğini 18. yüzyıl Fransası’nda kazanmıştır. Onu sıradan bir çorbadan ayıran en temel fark, soğanın haşlanması değil, tereyağında saatlerce kısık ateşte "karamelize" edilerek dokusunun ve tadının tamamen değiştirilmesidir.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

5-6 adet büyük boy sarı soğan (ince piyazlık doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı + 1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker (karamelizasyonu hızlandırmak için)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 yemek kaşığı un

1.5 litre kaliteli et suyu (tercihen kemik suyu)

Yarım su bardağı sek beyaz şarap (opsiyonel - lezzet derinliği için)

1 adet defne yaprağı ve birkaç dal taze kekik

1 adet baget ekmeği (dilimlenmiş ve kızartılmış)

200 gram rendelenmiş Gruyère veya Emmental peyniri (muadili kaliteli eski kaşar)

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Yapılışı