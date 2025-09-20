Fransız Mutfağının Efsane Lezzeti: Ratatouille Tarifi

Dünyaca ünlü Fransız mutfağının öne çıkan yemeklerinden biri olan Ratatouille, Akdeniz esintilerini sofralara taşıyor. Domates, kabak, patlıcan ve biber gibi taze sebzelerle yapılan bu yemek, hem görselliği hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Özellikle hafif, besleyici ve sağlıklı yemek arayanlar için ideal bir seçenek olan Ratatouille, vejetaryen mutfakta da önemli bir yere sahip.
RATATOUILLE TARİFİ
Malzemeler
- 2 adet kabak
- 2 adet patlıcan
- 2 adet kırmızı biber
- 2 adet yeşil biber
- 4 adet domates
- 2 diş sarımsak
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kekik
- 1 çay kaşığı biberiye
Yapılışı
- Patlıcan, kabak, biber ve domatesleri halka halka dilimleyin.
- Fırın kabının tabanına doğranmış sarımsak ve biraz zeytinyağı ekleyin.
- Sebze dilimlerini sırasıyla dairesel şekilde dizin. (Patlıcan, kabak, biber, domates…)
- Üzerine zeytinyağı gezdirin ve tuz, karabiber, kekik, biberiye serpin.
- Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 40 dakika pişirin.
- Sıcak olarak servis edin.