Fransız Mutfağının Efsane Lezzeti: Ratatouille Tarifi

Dünyaca ünlü Fransız mutfağının öne çıkan yemeklerinden biri olan Ratatouille, Akdeniz esintilerini sofralara taşıyor. Domates, kabak, patlıcan ve biber gibi taze sebzelerle yapılan bu yemek, hem görselliği hem de aromasıyla dikkat çekiyor. Özellikle hafif, besleyici ve sağlıklı yemek arayanlar için ideal bir seçenek olan Ratatouille, vejetaryen mutfakta da önemli bir yere sahip.

RATATOUILLE TARİFİ

Malzemeler

2 adet kabak

2 adet patlıcan

2 adet kırmızı biber

2 adet yeşil biber

4 adet domates

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kekik

1 çay kaşığı biberiye

Yapılışı