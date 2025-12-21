Fransız mutfağının en zarif lezzeti: Belle Helene tarifi

Bir kaşıkta sıcak çikolatanın yoğunluğu, diğerinde armudun zarif yumuşaklığı… Belle Helene, Fransız mutfağının sadeliği şıklığa dönüştürdüğü en klasik tatlılardan biri olarak sofralara zamansız bir lezzet sunuyor. Peki, Fransız mutfağının bu zarif lezzeti nasıl yapılır? İşte, nefis Belle Helene tarifi...

BELLE HELENE TARİFİ

Malzemeler (4 porsiyon)

Armutların hazırlanması:

4 adet olgun ama sert armut

400–500 ml su

200–250 g toz şeker

1 adet vanilya çubuğu veya 1 çay kaşığı vanilin

Limon kabuğu veya portakal kabuğu rendesi (isteğe bağlı)

Çikolata sosu:

200 g bitter çikolata (kırılmış)

150 ml krema

1 yemek kaşığı tereyağı (isteğe bağlı)

Servis için:

Vanilyalı dondurma

Karamelize badem veya kavrulmuş badem (isteğe bağlı)

BELLE HELENE YAPILIŞI

Armutları soyun ve çekirdek kısmını dikkatlice çıkarın.

Büyük bir tencereye su, şeker, vanilya ve isteğe bağlı kabukları ekleyin; kaynatın.

Armutları bu tatlı şerbete ekleyin, 20–30 dakika kadar kısık ateşte yumuşayana kadar pişirin.

Küçük bir tencerede kremayı ısıtın; kaynamasına izin vermeden ocaktan alın.

Kremayı çikolatanın üzerine dökün ve karıştırarak pürüzsüz bir sos elde edin.

İsterseniz tereyağı da ekleyerek sosu zenginleştirebilirsiniz.

Poşe armutları servis kaselerine yerleştirin.

Yanına bir-iki top vanilyalı dondurma ilave edin ve üstlerine sıcak çikolata sosu gezdirin.

İsteğe bağlı olarak kavrulmuş badem serpiştirebilirsiniz.

Afiyet olsun!