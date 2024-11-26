MasterChef güveç kapama nasıl yapılır? Lokum gibi kıvamıyla enfes güveç kapama tarifi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 09:40

Güncelleme: 26.11.2024 - 09:41

Güveç kapama, geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez yemeklerinden biridir. Hem doyurucu hem de lezzetli olan bu yemek, özellikle özel günlerde ya da misafir sofralarında sıkça tercih edilir. Güveç kapama, yavaş pişirme yöntemiyle malzemelerin öz lezzetlerini koruduğu ve iç içe geçirdiği bir yemektir. Kullanılan sebzeler, et ve baharatların uyumu, yemeği adeta bir ziyafete dönüştürür. Peki, MasterChef güveç kapama nasıl yapılır? İşte, lokum gibi kıvamıyla enfes güveç kapama tarifi...

GÜVEÇ KAPAMA TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı ılık su

1 paket kuru maya

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı şeker

4-5 su bardağı un ( kontrollü koyun)

İç harcı için:

1 kilo kuş başı et

3-4 adet sivri biber

2 adet domates

6-7 adet mantar ( isteğe göre)

Tuz, karabiber, pul biber

1 yemek kaşığı salça

1 çay bardağı sıvı yağ

GÜVEÇ KAPAMA YAPILIŞI

Hamur için gerekli malzemeleri geniş bir yoğurma kabına alarak, orta yumuşaklıkta bir kıvam elde edene kadar yoğurun.

Hazırladığınız hamuru üzerini örtüp mayalanması için dinlenmeye bırakın.

Bu sırada, etleri bir kaba alın.

Biberleri, domatesleri ve mantarları küçük parçalar halinde doğrayıp etlerin üzerine ekleyin.

Baharatları, salçayı ve yağı da ilave ederek karışımı iyice harmanlayın.

Hazırladığınız etli karışımı güveç kaplarına eşit şekilde yerleştirin.

Mayalanan hamuru bezelere ayırın ve tabak büyüklüğünde açarak güveçlerin üzerini kapatın.

Hamurun üzerine fırçayla sıvı yağ sürerek önceden ısıtılmış 200 derece fırında yaklaşık 1 saat pişirin.

Piştikten sonra güveç kaplarını ters çevirerek dikkatlice çıkarın.

Servis için dilimleyerek sunum yapabilirsiniz.

Afiyet olsun!