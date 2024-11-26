Evde kolayca hazırlayabileceğiniz lavaş tarifi

Yayınlanma: 26.11.2024 - 10:57

Güncelleme: 26.11.2024 - 10:57

Marketlerden hazır almak yerine, yumuşacık ve lezzetli lavaşları evde yapmaya ne dersiniz? İster dürüm, ister sandviç, ister yemeklerin yanında ekmek olarak kullanabileceğiniz bu tarifle her öğüne sıcak bir dokunuş katabilirsiniz. İşte kolayca uygulayabileceğiniz ev yapımı lavaş tarifi...

Malzemeler

3 su bardağı un

1 çay bardağı yoğurt

1 çay bardağı ılık su

1 tatlı kaşığı tuz

1 yemek kaşığı zeytinyağı

1 paket kabartma tozu

Yapılışı

Hamuru Hazırlayın: Geniş bir kaba unu koyun. Üzerine tuz ve kabartma tozunu ekleyip karıştırın. Yoğurt, zeytinyağı ve ılık suyu azar azar ekleyerek ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun.

Hamuru Dinlendirin: Hazırladığınız hamuru üzerini örtüp 15-20 dakika dinlenmeye bırakın.

Bezeleri Hazırlayın: Dinlenen hamuru eşit büyüklükte bezelere ayırın. Her bir bezeyi un serpilmiş tezgâhta merdane yardımıyla ince yuvarlaklar şeklinde açın.

Pişirme: Isıtılmış yapışmaz bir tavada açtığınız lavaşları orta ateşte her iki tarafını da 1-2 dakika pişirin. Baloncuklar oluştuğunda çevirmeyi unutmayın.

Sıcak Tutun: Pişen lavaşları yumuşak kalmaları için temiz bir bezin arasında saklayın.