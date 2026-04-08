Fransız mutfağının kahvaltı klasiği: Croque Madame

Mutfak literatüründe ilk kez 1910 yılında bir Paris kafesinde "hızlı ve şık" bir seçenek olarak ortaya çıkan bu lezzet, ismini Fransızca "croquer" (çıtırdatmak) fiilinden alır. Onu kardeşi Croque Monsieur’den ayıran en temel fark, üzerine eklenen ve o dönemdeki kadın şapkalarını andıran göz yumurtadır. Gastronomi dünyasında "katmanlı lezzet" sanatının en pratik örneği kabul edilen bu reçete, Beşamel sosun fırında karamelize olmasıyla karakteristik karakterine kavuşur.

CROQUE MADAME TARİFİ

Malzemeler

4 dilim kalın kesilmiş Brioche veya Ekşi Mayalı Ekmek

4 dilim füme antrikot veya kaliteli dana jambon

1 su bardağı rendelenmiş Gruyère (Gravyer) veya Emmental peyniri (muadili eski kaşar)

2 adet yumurta

1 yemek kaşığı tereyağı (ekmekleri kızartmak için)

Beşamel Sos İçin:

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 su bardağı süt

Bir tutam muskat rendesi

Tuz ve beyaz biber

Yapılışı