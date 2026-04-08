Fransız mutfağının kahvaltı klasiği: Croque Madame

Mutfak literatüründe ilk kez 1910 yılında bir Paris kafesinde "hızlı ve şık" bir seçenek olarak ortaya çıkan bu lezzet, ismini Fransızca "croquer" (çıtırdatmak) fiilinden alır. Onu kardeşi Croque Monsieur’den ayıran en temel fark, üzerine eklenen ve o dönemdeki kadın şapkalarını andıran göz yumurtadır. Gastronomi dünyasında "katmanlı lezzet" sanatının en pratik örneği kabul edilen bu reçete, Beşamel sosun fırında karamelize olmasıyla karakteristik karakterine kavuşur.
CROQUE MADAME TARİFİ
Malzemeler
- 4 dilim kalın kesilmiş Brioche veya Ekşi Mayalı Ekmek
- 4 dilim füme antrikot veya kaliteli dana jambon
- 1 su bardağı rendelenmiş Gruyère (Gravyer) veya Emmental peyniri (muadili eski kaşar)
- 2 adet yumurta
- 1 yemek kaşığı tereyağı (ekmekleri kızartmak için)
Beşamel Sos İçin:
- 1 yemek kaşığı tereyağı
- 1 yemek kaşığı un
- 1 su bardağı süt
- Bir tutam muskat rendesi
- Tuz ve beyaz biber
Yapılışı
- Beşamel Sosun Hazırlanması: Küçük bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve unu kokusu çıkana kadar kavurun. Sütü yavaş yavaş ekleyerek sürekli çırpın. Sos koyulaşınca muskat, tuz ve karabiberi ekleyip ocaktan alın. (Bu sosun pürüzsüz olması teknik bir zorunluluktur).
- Ekmeklerin Mühürlenmesi: Ekmek dilimlerini bir tavada tereyağı ile her iki tarafı altın sarısı olana kadar hafifçe kızartın.
- Montaj: İki dilim ekmeğin üzerine önce bir miktar Beşamel sos sürün, üzerine peynir rendesi ve füme et dilimlerini yerleştirin. Diğer ekmek dilimleriyle üzerini kapatın.
- Üst Katman: Hazırladığınız sandviçlerin üzerine kalan Beşamel sosu cömertçe yayın ve üzerine bolca peynir serpiştirin.
- Fırınlama: 200 derece fırında (mümkünse ızgara modunda) peynirler eriyip üzerinde altın sarısı-kahverengi benekler oluşana kadar yaklaşık 5-8 dakika pişirin.
- Final (Şapka): Sandviçler fırındayken, ayrı bir tavada sarısı akışkan kalacak şekilde iki adet "göz yumurta" pişirin.
- Fırından çıkan sıcak sandviçlerin üzerine bu yumurtaları yerleştirin ve taze çekilmiş karabiber ile servis yapın.