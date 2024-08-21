Fransız mutfağının klasikleri: Boeuf Bourguignon tarifi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 13:46

Güncelleme: 21.08.2024 - 13:46

Bu yemek, özellikle özel günlerde ve akşam yemeklerinde tercih edilir, çünkü uzun süren pişirme süreci sonucunda ortaya çıkan lezzet, beklemeye değecek kadar yoğundur. Geleneksel olarak kırmızı şarap ve sebzelerle pişirilen bu yemek, etin yumuşak ve aromatik hale gelmesiyle ünlüdür.

Boeuf Bourguignon Tarifi

Malzemeler

1 kilogram dana kuşbaşı eti (tercihen but veya kol kısmından)

150 gram pastırma (büyük parçalar halinde doğranmış)

2 adet büyük soğan (doğranmış)

3 diş sarımsak (ince doğranmış)

2 adet havuç (iri doğranmış)

250 gram mantar (bütün veya yarım dilimlenmiş)

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı kırmızı şarap (tercihen Burgonya şarabı)

2 su bardağı et suyu

2 yemek kaşığı domates salçası

2 adet defne yaprağı

1 dal taze kekik veya 1 çay kaşığı kuru kekik

Tuz ve karabiber

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

Yapılışı

Etin Hazırlanması:

Geniş bir tencerede zeytinyağını ısıtın ve doğranmış pastırmaları ekleyerek çıtır hale gelene kadar kavurun. Pastırmaları tencereden alın ve bir kenara ayırın.

Aynı tencerede, kuşbaşı doğranmış dana etlerini ekleyin ve yüksek ateşte her iki tarafını da kahverengileşene kadar mühürleyin. Etleri de tencereden alıp pastırmaların yanına ayırın.

Sebzelerin Hazırlanması:

Aynı tencereye doğranmış soğanları ekleyin ve karamelize olana kadar pişirin.

Sarımsakları ekleyip kısa bir süre daha pişirin. Ardından havuçları ve mantarları ekleyip birkaç dakika daha soteleyin.

Sosun Hazırlanması:

Sebzelerin üzerine unu serpin ve karıştırarak birkaç dakika daha pişirin.

Kırmızı şarabı tencereye ekleyin ve kaynamaya bırakın. Alkolün buharlaşması için birkaç dakika pişirin.

Et suyunu, domates salçasını, kekik ve defne yaprağını ekleyin. Tuz ve karabiberle tatlandırın.

Pişirme:

Mühürlenmiş etleri ve pastırmaları tencereye geri koyun. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte 2-3 saat kadar pişirin. Etler iyice yumuşayana kadar ara sıra karıştırarak pişmeye bırakın.

Servis

Pişen Boeuf Bourguignon’u tencereden alın ve üzerine ince kıyılmış maydanoz serpiştirerek servis edin. Yanında patates püresi, taze ekmek veya pilav ile sunabilirsiniz.