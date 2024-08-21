Fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Pişmeyen kurabiye tarifi

Yayınlanma: 21.08.2024 - 12:40

Güncelleme: 21.08.2024 - 12:40

Fırın kullanmadan hazırlanan, diğer kurabiyelere göre daha hafif ve lezzetli bu tarif, çay ve kahve yanında mükemmel bir seçenek olacak. Yedikçe tekrar yemek isteyeceğiniz bu farklı kurabiye, çay saatlerinizin vazgeçilmezi haline gelecek. Peki, fırın kullanmadan hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, pişmeyen leziz kurabiye tarifi...

PİŞMEYEN KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

100 gram tereyağı

6 yemek kaşığı toz şeker

2 yemek kaşığı kakao

1 paket vanilin

1/2 su bardağı süt

250 gram yulaf ezmesi

150 gram yer fıstığı ezmesi

PİŞMEYEN KURABİYE YAPILIŞI

Bir sos tenceresinde tereyağı, toz şeker, kakao, vanilin ve sütü birleştirip karıştırın ve orta ateşte kaynayana dek pişirin.

Geniş bir kaseye yulafı koyun ve kakaolu sos karışımını üzerine ekleyin.

Son olarak yer fıstığı ezmesini de üzerine ilave edip iyice karıştırın.

Pişirme kağıdı serili bir tepsinin üzerine kaşık yardımıyla karışımdan parçalar koyun ve üzerini düzeltin.

Kurabiyelerinizi dilediğini boyutlarda hazrlayabilirsiniz. Küçük boyutlarda hazırlarsanız daha çabuk soğuyacaktır.

Hazırladığınız kurabiyeleri buzlukta en az 5-6 dakika bekletin ve kurabiyeleriniz hazır.

Afiyet olsun!