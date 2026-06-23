Fransız mutfağının vazgeçilmez lezzeti: Soğan çorbası

Mutfak literatüründe kökleri Roma dönemine kadar uzanan ve 18. yüzyıl Fransası'nda modern formunu kazanan Fransız Soğan Çorbası, basit bir malzemenin doğru mutfak teknikleriyle nasıl elit bir restorant yemeğine dönüşebileceğinin en net kanıtıdır. Bu tarifi sıradan sebze çorbalarından ayıran mutlak unsur; un veya nişasta gibi yapay bağlayıcılar yerine, lezzet ve kıvam gövdesini tamamen soğanların hücresel yapısının parçalanıp karamelize olmasıyla salınan doğal şekerden almasıdır.

SOĞAN ÇORBASI TARİFİ

Malzemeler

Ağdalı Soğan ve Çorba İçin:

1 kg kuru soğan (yaklaşık 5-6 adet büyük boy, piyazlık incecik doğranmış)

3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı toz şeker (karamelizasyonu hızlandırmak ve dengelemek için)

2 yemek kaşığı un (sosu hafifçe bağlamak için)

1 litre kaliteli ve yoğun dana kemik suyu (sıcak)

2 diş sarımsak (ince kıyılmış)

3-4 dal taze kekik ve 2 adet defne yaprağı

Tuz ve taze çekilmiş karabiber

Üst Kaplama ve Graten İçin:

1 adet baget ekmeği (dilimlenmiş ve hafifçe fırınlanarak kurutulmuş)

1.5 su bardağı Gruyère, Gravyer veya kaliteli eski kaşar peyniri (rendelenmiş)

Yapılışı