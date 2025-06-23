Fransız usulü israf karşıtı tatlı: Pain perdu tarifi

Fransızca’da “kayıp ekmek” anlamına gelen Pain Perdu, aslında bir kurtarma operasyonunun ürünüdür. Fransızlar bayatlayan ekmekleri atmak yerine onları süt, yumurta ve şekerle yumuşatıp tavada kızartarak mükemmel bir kahvaltı tatlısına dönüştürmüşlerdir. Sonuç: dışı çıtır, içi yumuşacık ve bol aromalı bir lezzet şöleni.

Pain Perdu, sadece lezzetiyle değil, mutfakta israfı önleyen felsefesiyle de dikkat çeker. Bugün hâlâ hem Fransa'da hem dünyada hafta sonu kahvaltılarının vazgeçilmezlerinden biridir.

MALZEMELER

4 dilim bayat ekmek (tercihen brioche, baget veya tost ekmeği)

2 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 yemek kaşığı toz şeker

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı tereyağı (kızartmak için)

Servis için:

Pudra şekeri

Taze meyveler

Bal ya da akçaağaç şurubu

YAPILIŞI

Geniş bir kasede yumurta, süt, şeker, vanilin ve tarçını çırpın.

Bayat ekmek dilimlerini bu karışıma batırın. Her iki yüzünün iyice sıvıyı çekmesini sağlayın.

Tavada tereyağını eritin, ekmek dilimlerini her iki yüzü altın rengi alana kadar kızartın.

Servis tabağına alın, üzerine pudra şekeri serpin ve meyvelerle süsleyin. Bal ya da akçaağaç şurubuyla tatlandırın.