Fransız usulü soğanlı tart pissaladière

Pissaladière, Nice mutfağının incelikli dokunuşlarını taşıyan, karamelize soğan, siyah zeytin ve ançüezle bezenmiş, pizzaya benzeyen ama bambaşka bir karaktere sahip geleneksel bir tart.

Malzemeler

Hamur için:

2 su bardağı un

1 tatlı kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz

3/4 su bardağı ılık su

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Üzeri için:

4 büyük soğan (ince doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı şeker

1 tatlı kaşığı kekik (tercihen taze)

10-12 adet siyah zeytin (çekirdeksiz)

6-8 adet ançüez fileto (isteğe bağlı ama geleneksel)

Tuz, karabiber

Yapılışı