Fransız usulü soğanlı tart pissaladière

Pissaladière, Nice mutfağının incelikli dokunuşlarını taşıyan, karamelize soğan, siyah zeytin ve ançüezle bezenmiş, pizzaya benzeyen ama bambaşka bir karaktere sahip geleneksel bir tart.
Malzemeler
Hamur için:
- 2 su bardağı un
- 1 tatlı kaşığı kuru maya
- 1 çay kaşığı tuz
- 3/4 su bardağı ılık su
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
Üzeri için:
- 4 büyük soğan (ince doğranmış)
- 2 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 çay kaşığı şeker
- 1 tatlı kaşığı kekik (tercihen taze)
- 10-12 adet siyah zeytin (çekirdeksiz)
- 6-8 adet ançüez fileto (isteğe bağlı ama geleneksel)
- Tuz, karabiber
Yapılışı
- Unu geniş bir kaba alın, ortasını havuz gibi açın. Maya, tuz, ılık su ve zeytinyağını ekleyin. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurun. Üzerini örtüp 1 saat mayalanmaya bırakın.
- Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Soğanları ekleyin, kısık ateşte yavaşça soteleyin. Şeker ve kekik ekleyin. Soğanlar altın rengini alıp iyice yumuşayana kadar 25-30 dakika pişirin.
- Fırını 200°C’ye ısıtın.
- Mayalanan hamuru açıp yağlı kağıt serili fırın tepsisine yayın.
- Üzerine karamelize soğanları düzgünce yayın. Ançüez filetoları ve zeytinleri dekoratif şekilde dizin.
- 20-25 dakika, kenarları kızarana kadar fırında pişirin.