Fransız zarafeti: Mille Feuille nasıl yapılır?

Yayınlanma: 18.12.2023 - 15:48

Güncelleme: 18.12.2023 - 15:48

Mille Feuille tarifinin sırlarını keşfedecek ve evinizde bu özel Fransız pastasını nasıl hazırlayabileceğinizi adım adım öğreneceksiniz. Hazırsanız, mutfağınıza biraz Fransız dokunuşu katmaya ne dersiniz?

Malzemeler

2 adet taze yufka veya hazır milföy hamuru

2 su bardağı süt

4 yumurta sarısı

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı un

1 paket vanilin şeker

200 ml krema (isteğe bağlı)

Pudra şekeri (servis için)

Yapılışı

Hamurun Hazırlığı:

Milföy hamurlarını kullanacaksanız, hamurları istediğiniz büyüklükte kesin. Eğer taze yufka kullanacaksanız, her bir yufkayı dörde bölün.

Hamurları yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine yerleştirin. Üzerine bir başka yağlı kağıt kapatın ve üzerine ağırlık ekleyerek (örneğin, başka bir tepsi) fırında kabarmasını engelleyin.

Önceden ısıtılmış 200°C fırında, üzeri hafifçe altın sarısı olana kadar yaklaşık 15-20 dakika pişirin. Ardından fırının kapağını aralayarak içinde soğumasını sağlayın.

Vanilyalı Kremanın Hazırlığı:

Bir tencerede sütü kaynamaya bırakın. Ayrı bir kasede yumurta sarılarını, toz şekeri ve unu iyice çırpın.

Kaynayan sütü, yumurta karışımına azar azar ekleyerek sürekli karıştırın. Karışımı tekrar tencereye alın ve orta ateşte sürekli karıştırarak koyu bir muhallebi kıvamına gelene kadar pişirin.

Vanilin şekerini ekleyip karıştırın ve ocaktan alarak soğumaya bırakın. İsteğe bağlı olarak kremayı ekleyip karıştırabilirsiniz.

Katmanların Oluşturulması:

Soğuyan hamurların üzerine vanilyalı kremadan sürün.

İkinci katman hamuru yerleştirin ve tekrar kremayı sürün.

Dilediğiniz kadar katman ekleyip en üst katmana sadece pudra şekeri serpiştirin.

Sunum

Mille Feuille'yi buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

Dilimleyerek servis edin ve üzerine isteğe bağlı olarak taze meyveler ekleyerek sunumunuzu renklendirin.