İnce ayrıntılarıyla Arnavut ciğeri tarifi...
MasterChef Türkiye All Star'da heyecan tüm hızıyla devam ediyor. MasterChef'te bu akşam konsept sokak lezzetleri oldu. Yurttaşlar Arnavut ciğerinin tarifini merak etti. Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir?
Her ısırıkta sizi sıcak bir memleket yolculuğuna çıkaran Arnavut ciğeri tarifini denemeye ne dersiniz? İnceciğiz bir un tabakasıyla kaplı, baharatların dans ettiği, ağızda dağılan bu lezzetin sırlarını keşfetmeye hazır olun! Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? İşte ayrıntılar...
ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ
Malzemeler:
- 300 gram kuzu ciğeri (ince dilimler halinde)
- 1 su bardağı un
- Yarım su bardağı sıvı yağ
- 1 tatlı kaşığı tuz
- Yarım çay kaşığı karabiber
- Yarım çay kaşığı pul biber
- 2 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)
Yapılışı:
Kuzu ciğerini ince dilimler halinde doğrayın.
Unu geniş bir kaba alın ve dilimlenmiş ciğerleri una bulayın. Unlu ciğerleri hafifçe sallayarak fazla ununu temizleyin.
Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.
Ciğer dilimlerini una bulayıp fazla ununu salladıktan sonra, sıcak yağda hızlıca kızartın. Ciğerlerin rengi dönene kadar karıştırarak pişirin.
Kızaran ciğerlere tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Eğer kullanacaksanız, doğranmış sarımsakları da ekleyebilirsiniz.
Ciğerlerin üzerine baharatları ekledikten sonra birkaç dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.
Kızarmış ve baharatlanmış Arnavut ciğerini sıcak servis yapın.
Not: Bu tarif kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Dilerseniz baharatları ve sarımsağı daha fazla veya az kullanabilirsiniz. Ayrıca, kuzu ciğeri yerine dana ciğeri de kullanabilirsiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- Hedefi belli oldu: 'Bunun için çalışıyor'
- Karapara işinde soruşturma derinleşiyor
- İşte tam liste...
- Gündeminde 'Terim Fonu' ve Dilan Polat var
- NATO'dan Türkiye açıklaması
- Melih Gökçek evini tahliye edecek
- Yapay zekada üretildi: 346 bin TL'den fazla kazanıyor
- İYİ Parti'den 'Özgür Özel' açıklaması
- AKP'den 'kriz' açıklaması
- Konut ve araç fiyatları düşecek mi?