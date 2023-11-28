İnce ayrıntılarıyla Arnavut ciğeri tarifi...

Yayınlanma: 28.11.2023 - 15:45

Güncelleme: 28.11.2023 - 15:45

Her ısırıkta sizi sıcak bir memleket yolculuğuna çıkaran Arnavut ciğeri tarifini denemeye ne dersiniz? İnceciğiz bir un tabakasıyla kaplı, baharatların dans ettiği, ağızda dağılan bu lezzetin sırlarını keşfetmeye hazır olun! Peki, Arnavut ciğeri nasıl yapılır, püf noktaları nelerdir? İşte ayrıntılar...

ARNAVUT CİĞERİ TARİFİ

Malzemeler:

300 gram kuzu ciğeri (ince dilimler halinde)

1 su bardağı un

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı karabiber

Yarım çay kaşığı pul biber

2 diş sarımsak (isteğe bağlı, doğranmış)

Yapılışı:

Kuzu ciğerini ince dilimler halinde doğrayın.

Unu geniş bir kaba alın ve dilimlenmiş ciğerleri una bulayın. Unlu ciğerleri hafifçe sallayarak fazla ununu temizleyin.

Geniş bir tavada sıvı yağı ısıtın.

Ciğer dilimlerini una bulayıp fazla ununu salladıktan sonra, sıcak yağda hızlıca kızartın. Ciğerlerin rengi dönene kadar karıştırarak pişirin.

Kızaran ciğerlere tuz, karabiber ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Eğer kullanacaksanız, doğranmış sarımsakları da ekleyebilirsiniz.

Ciğerlerin üzerine baharatları ekledikten sonra birkaç dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin.

Kızarmış ve baharatlanmış Arnavut ciğerini sıcak servis yapın.

Not: Bu tarif kişisel tercihlere göre ayarlanabilir. Dilerseniz baharatları ve sarımsağı daha fazla veya az kullanabilirsiniz. Ayrıca, kuzu ciğeri yerine dana ciğeri de kullanabilirsiniz.