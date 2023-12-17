Tadında bir başyapıt: Kuzu incik tarifi...

Yayınlanma: 17.12.2023 - 15:28

Güncelleme: 17.12.2023 - 16:25

Mutfaklarımıza taşıdığı eşsiz aroma ve lezzetle sofraların yıldızı olan kuzu incik, özel günlerin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Kış aylarının soğuk günlerinde sıcacık bir sofrada yerini alarak damakları şenlendiren kuzu incik, uzun ve yavaş pişirme süreciyle enfes bir lezzet haline dönüşür. İşte şef Servet Sağ'ın tarifiyle evinizi kaliteli bir restorana çevirecek bir kuzu incik tarifi...

KUZU İNCİK NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

4 adet Kuzu İncik

1 adet Soğan

1 adet Havuç

1 adet Kereviz

2 adet Kereviz sapı

4 diş Sarımsak

2 sap Taze Kekik

2 tane Defne Yaprağı

400 ml Kırmızı Şarap veya

400 ml Nar suyu ve

2 yemek kaşığı sirke

2 yemek kaşığı Domates Salçası

400 gr Domates püresi

200 ml Su (elinizde varsa sebze veya et suyuda kullanabilirsiniz)

1 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Talimatlar:

1.Soğan,sarımsak,havuç,kereviz ve kereviz sapı bütün sebzeleri küçük küpler halinde doğrayın.

2. İncikleri tuz ve karabiberleyin.Tencereyi yüksek ateşe alın ve zeytinyağını ekleyin.

3.İyice kızan tencerenin içine incikleri ilave edin ve her tarafı kahverengi olana kadar iyice mühürleyin.

4.Kahverengi olan incikleri bir kenara alın ve ateşi kısın.

5.Sarımsak,kekik ve soğanı tencereye ekliyoruz.Kısık ateş olması önemli.Bu sayede soğanın içindeki şeker açığa çıkar ve lezzet katar.Karamelize bir soğan elde edin.

6.Havuç,kereviz ve kereviz sapını ekleyin.

7.Sote etmeye devam edin.

8.Salçayı ekleyin ve iyice dibi tutana kadar kavurun.

9.İyice kavurduğuz ürünleri yüksek ateşe alın.

10.Şarap veya alkolsüz isterseniz nar suyu,sirke ve su ekleyin ve sıvıyı çektirin.

11. Sosunuzun koyu bir renk alması gerekiyor bu aşamada.

12.Domates püresini ve defne yaprağını ekleyin kaynatın.

13.Kıvamlı bir hal alan sosunuzun tuz,karabiber ayarını yapın.

14.Sosu derin bir fırına uygun bir fırın tepsisine alın.

15.İncikleride ekleyin ve sosun inciklerin üzerine çıktığından emin olun.

16.Yağlı kağıt önce ve sonra aliminyum folyo ile tepsinizi açılmıcak şekilde kapatın.

17.Fırını 180 derecede 15 dakika fırını önce ısıtmaya alın.

18.Isınan fırına 180 derecede 3 saat pişirin.

19.Pişen incikleri sostan alın ve sosu süzün.

20.Süzülen sosu tekrar incik ile birleştirin ve hazır.

Bu yemeği yanında patates püresi veya pişmiş sebzeler ile sunabilirsiniz