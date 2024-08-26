20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi
Çikolata parçacıklı kurabiye, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan, her lokmasında mutluluk veren bir tatlıdır. Bu klasik kurabiye tarifi, kolay hazırlanabilir olması ve mükemmel lezzetiyle evde yapabileceğiniz en popüler tatlılar arasında yer alır.
Temel malzemelerle hazırlanabilen bu tarif, özellikle çay ve kahve saatlerinde keyifle tüketilir. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak kalan bu kurabiyeler, ağızda eriyen çikolata parçacıkları ile birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, çikolata parçacıklı kurabiye tarifi...
ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE TARİFİ
Malzemeler
2 adet yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 paket kabartma tozu
1 su bardağı sıvı yağ
2 yemek kaşığı kakao
2,5 su bardağı un
1 kase damla çikolata (ya da çikolata parçaları)
ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE YAPILIŞI
Yumurta ile şekeri iyice çırpın.
Sıvı yağ ekleyip, biraz daha çırpın.
Kakao, kabartma tozunu ve unu ekleyin.
Yuvarlak yapıp üzerine çikolata parçacıklarını bastırıp 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.
Sıcak servis edin.
Afiyet olsun!
İlgili Haberler
- MasterChef tiramisu nasıl yapılır? İtalyan mutfağından gelen enfes tiramisu tarifi...
- Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Çıtır yumurta tarifi
- Gözleme tadında 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Yufkasız tava böreği tarifi
- Akşam yemeği sonrası hafif lezzet arayanlara enfes pratik lezzet: Damla sakızlı muhallebi tarifi
- Günün en kolay ve lezzetli kahvaltısı: Amerikan tostu tarifi
- Makarnaya, sandviçe, salataya çok yakışıyor... Enfes pesto sosu tarifi!
En Çok Okunan Haberler
-
- Jandarma’da neler oluyor
- CHP'li Özkan'a açık açık küfür etti!
- En geçimsiz kişiler hangi burçlardan çıkıyor?
- ‘Nah kalkınırsınız’
- İlhan Palut'tan Mourinho sorusuna yanıt!
- CHP'li Özkan Erdoğan'a 'züppe' dedi, AKP'den tepki geldi
- AVM gibi hastane!
- 'Yerde milletvekilinin kanı var...'
- İş insanının oğlu olduğunu öğrendi: Servete ortak oldu
- Erdoğan'dan Tuncay Özkan'a dava