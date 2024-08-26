20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi

26 Ağustos 2024 Pazartesi, 17:24
20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi

Çikolata parçacıklı kurabiye, hem çocukların hem de yetişkinlerin favorisi olan, her lokmasında mutluluk veren bir tatlıdır. Bu klasik kurabiye tarifi, kolay hazırlanabilir olması ve mükemmel lezzetiyle evde yapabileceğiniz en popüler tatlılar arasında yer alır. 

20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi

Temel malzemelerle hazırlanabilen bu tarif, özellikle çay ve kahve saatlerinde keyifle tüketilir. Dışı hafif çıtır, içi ise yumuşak kalan bu kurabiyeler, ağızda eriyen çikolata parçacıkları ile birleştiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. Peki, 20 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, çikolata parçacıklı kurabiye tarifi...

20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi

ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE TARİFİ

Malzemeler

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 paket kabartma tozu

1 su bardağı sıvı yağ

2 yemek kaşığı kakao

2,5 su bardağı un

1 kase damla çikolata (ya da çikolata parçaları)

20 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi

ÇİKOLATA PARÇACIKLI KURABİYE YAPILIŞI

Yumurta ile şekeri iyice çırpın.

Sıvı yağ ekleyip, biraz daha çırpın.

Kakao, kabartma tozunu ve unu ekleyin.

Yuvarlak yapıp üzerine çikolata parçacıklarını bastırıp 180 derecelik fırında 20 dakika pişirin.

Sıcak servis edin.

Afiyet olsun!

Çikolata parçacıklı kurabiye Çikolata parçacıklı kurabiye tarifi çikolatalı kurabiye damla çikolatalı kurabiye Kurabiye pratik tarif pratik tarifler pratik tatlı pratik tatlı tarifi

En Çok Okunan Haberler