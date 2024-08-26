Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Çıtır yumurta tarifi

Çıtır yumurta, kahvaltı sofralarının sevilen ve lezzetli bir alternatifi olarak öne çıkan bir tariftir. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis çıtır yumurta tarifi...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 26.08.2024 - 11:28
Kahvaltı sofralarına çok yakışan enfes lezzet: Çıtır yumurta tarifi
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Çıtır yumurta, kahvaltı sofralarına lezzet katmanın pratik ve etkili bir yoludur. Yumurta, birçok farklı şekilde pişirilebilir, ancak çıtır yumurta, hem göz alıcı görünümü hem de enfes tadıyla dikkat çeker. Bu tarifte, yumurtanın dışı çıtır çıtır ve altın sarısı bir renge sahip olurken, içi ise yumuşak ve akışkan kalır. Az malzemeyle kısa sürede hazırlanabilen bu lezzet, güne dinç ve mutlu bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir tercihtir. Peki, kahvaltı sofralarına çok yakışan bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, nefis çıtır yumurta tarifi...

ÇITIR YUMURTA TARİFİ

Malzemeler

1 yemek kaşığı üzüm sirkesi

1 tatlı kaşığı tuz

4 adet yumurta (1 tanesi kesede çırpılacak)

1 su bardağı un (bulamak için)

2 dal taze biberiye

1 su bardağı ekmek kırıntısı

2 litre su (kaynatmak için)

ÇITIR YUMURTA YAPILIŞI

Derin bir tencerenin içerisinde su koyun ve kaynatın.

Kaynayan suyun içerisine sirke ve tuzu ekleyin.

Tenceredeki suyu kaşık yardımıyla karıştırın ve bir girdap oluşturun.

Yumurtalardan birini kaseye kırın ve girdap oluşturduğunuz suyun içerisine yavaşça bırakın.

Yaklaşık 3 dakika kadar pişirin ve suyunu süzdürerek tencereden alın.

Pişirdiğiniz poşe yumurtayı önce una bulayın sonra bir adet çırptığınız yumurtaya bulayın.

Son olarak taze biberiye ile ekmek kırıntılarını bir kasede karıştırın. 

Un ve yumurtaya buladığınız poşe yumurtaları ekmek kırıntısına bulayın ve yağda 2 dakika arkalı önlü altın rengi olacak şekilde kızartın.

Sıcak olarak servis edin.

Afiyet olsun!


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