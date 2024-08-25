Gözleme tadında 15 dakikada hazırlayabileceğiniz enfes lezzet: Yufkasız tava böreği tarifi
Yufkasız tava böreği, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal bir tariftir. Peki, gözleme tadında olan, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, yufkasız tava böreği tarifi...
Yufkasız tava böreği, hem pratik hem de lezzetli bir alternatif arayanlar için ideal bir tariftir. Geleneksel börek tariflerinden farklı olarak yufka yerine un ve süt karışımı kullanılarak yapılan bu börek, kısa sürede hazırlanan ve kolayca pişirilen bir lezzettir. İç harcı olarak peynir, patates, kıyma gibi çeşitli malzemeler kullanılabilir, bu da böreği her damak zevkine uygun hale getirir. Yufkasız tava böreği, kahvaltı sofralarından çay saatlerine kadar her öğünde keyifle tüketilebilir. Hem hafif hem de doyurucu olması sayesinde, sıkça tercih edilen tarifler arasında yer alır. Peki, gözleme tadında olan, 15 dakikada hazırlayabileceğiniz bu enfes lezzet nasıl yapılır? İşte, yufkasız tava böreği tarifi...
YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ TARİFİ
Malzemeler
2 adet yumurta
4 yemek kaşığı zeytinyağı
1 su bardağı süt
1 çay kaşığı tuz
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
3-4 dal maydanoz
3 dal taze soğan
Arası için:
1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
YUFKASIZ TAVA BÖREĞİ YAPILIŞI
Yumurtaları, sütü, tuzu, unu, ve kabartma tozunu derince bir kaba alın ve tel bir çırpıcı yardımı ile çırpın.
Ardından içine ince doğranmış maydanozları ve taze soğanları ilave edin.
Güzelce karıştırdıktan sonra, yapışmaz tabanlı bir tavaya, her seferinde 1 yemek kaşığı zeytinyağı dökün ve fırçayla tavanın her yerine yaydıktan sonra, hazırladığınız karışımdan bir kepçe alarak arkalı önlü güzelce pişirin.
Tüm malzemeyi bu şekilde pişirdikten sonra bir kenara alın.
Bu şekilde 4 adet krep elde edeceksiniz.
Sonra kreplerden birisini tavaya tekrar alın ve rendelenmiş kaşar peynirinin yarısını krepin üstüne yaydıktan sonra üstüne diğer krepi koyun ve tavayı kaşar peyniri eriyene dek ısıtın.
Sonra kenara alın ve kalan malzemelere de aynı işlemi yapın.
Üstü üste koyduğunuz arası kaşarlı krepleri dilimleyerek servis edin.
Afiyet olsun!
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