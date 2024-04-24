Akdeniz'in turistik şehri: Lazkiye

Lazkiye Kalesi:

Lazkiye'nin simgesi olan Lazkiye Kalesi, şehrin yüksek bir noktasında konumlanmıştır. Tarihi kale, Fenikeliler, Romalılar, Bizanslılar ve Osmanlılar gibi pek çok medeniyetin izlerini taşımaktadır. Kaleyi ziyaret ederek şehrin tarihine ve stratejik önemine daha yakından tanıklık edebilirsiniz.

El-Mina Antik Limanı:

Lazkiye'nin antik limanı olan El-Mina, tarihi ve kültürel açıdan önemli bir merkezdir. Antik limanın kalıntıları arasında dolaşmak ve eski zamanlara yolculuk yapmak isteyenler için ideal bir gezi noktasıdır.