Bugün iftarda ne pişirsem? 11. gün iftar menüsü
‘Bugün iftarda ne pişirsem?’ diye soruyorsanız, gün gün iftar menüsü için bizi takip edin. İftarda ne yenir, iftarda ne yapsam, iftara nasıl hazırlansam? soruları artık geride kaldı. İşte tarifleriyle birlikte 11. gün iftar menüsü...
TARHANA ÇORBASI
Malzemeler:
4 yemek kaşığı toz tarhana
1 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı sıvı yağ
1 diş sarımsak (ezilmiş)
1 yemek kaşığı domates salçası
6 su bardağı su veya et suyu
1 çay kaşığı nane
Tuz, karabiber, pul biber (isteğe bağlı)
Yapılışı:
Tereyağı ve sıvı yağı tencerede ısıtın. Ezilmiş sarımsağı ve salçayı ekleyin, kokusu çıkana kadar kavurun. Toz tarhanayı ilave edip birkaç dakika kavurun. Yavaş yavaş suyu ekleyin ve karıştırarak açılmasını sağlayın. Kaynadıktan sonra kısık ateşte 10-15 dakika pişirin. Üzerine nane ve baharatları serpip servis edin.
ETLİ YAPRAK SARMA
Malzemeler:
500 gr salamura üzüm yaprağı
300 gr kıyma
1 su bardağı pirinç
1 adet büyük kuru soğan
Yarım çay bardağı zeytinyağı
1 yemek kaşığı domates salçası
1 tatlı kaşığı tuz
Karabiber, pul biber, nane
1 su bardağı sıcak su
Yarım limon (pişirme sırasında)
Hazırlanışı:
Yaprakları sıcak suda 5-10 dakika bekletip tuzundan arındırın. İç harç için kıymayı, pirinci, ince doğranmış soğanı ve baharatları karıştırın. Yaprakları açın, bir miktar iç harç koyup sıkıca sarın. Tencerenin altına birkaç yaprak serin, sarmaları dizin. Üzerine sıcak su ve limon dilimleri ekleyin, ağırlık koyup orta ateşte pişirin.
FIRINDA KABAK MÜCVER
Malzemeler:
3 adet orta boy kabak (rendelenmiş)
2 adet yumurta
1 su bardağı beyaz peynir (ezilmiş)
1 çay bardağı ince doğranmış dereotu
1 çay bardağı ince doğranmış maydanoz
3 yemek kaşığı un
1 çay kaşığı kabartma tozu
Tuz, karabiber, pul biber
2 yemek kaşığı zeytinyağı
Yapılışı:
Rendelenen kabakların suyunu sık. Tüm malzemeleri derin bir kapta karıştır. Karışımı yağlı kağıt serili fırın kabına dök ve üzerini düzleştir. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika pişir. Dilimleyerek servis yap.
ZAHTER SALATASI
Malzemeler:
1 demet zahter (taze dağ kekiği)
1 adet limon suyu
2 yemek kaşığı nar ekşisi
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 çay kaşığı sumak
Tuz
Üzeri için ceviz içi
Yapılışı:
Zahterleri ayıklayıp yıkayın ve kurulayın. Derin bir kaba alıp tüm malzemeleri karıştırın. Üzerine iri dövülmüş ceviz serpin.
PORTAKALLI REVANİ TATLISI
Malzemeler:
Keki için:
3 yumurta
1 su bardağı toz şeker
1 su bardağı yoğurt
1 su bardağı irmik
Yarım su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı un
1 paket kabartma tozu
1 portakal kabuğu rendesi
Şerbeti için:
2 su bardağı toz şeker
2,5 su bardağı su
Yarım portakalın suyu
Birkaç damla limon suyu
Yapılışı:
Şerbet için; su ve şekeri kaynatın, portakal suyunu ve limonu ekleyip soğumaya bırakın. Yumurta ve şekeri çırpın, diğer malzemeleri ekleyerek kek hamurunu hazırlayın. Yağlanmış tepsiye dökün, 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin. Fırından çıkan kekin üzerine soğuyan şerbeti dökün. Hindistan cevizi veya fındıkla süsleyerek servis edin.
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