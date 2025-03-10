Ege mutfağının meşhur şerbetli lezzeti: Şambali tatlısı tarifi

Yayınlanma: 10.03.2025 - 16:58

Güncelleme: 10.03.2025 - 16:58

İzmir ve Ege mutfağının en sevilen şerbetli tatlılarından biri olan Şambali, az malzemeyle yapılan ama lezzetiyle fark yaratan bir tatlıdır. Özellikle sokak lezzetleri arasında ayrı bir yere sahip olan Şambali, irmikli yapısı ve şerbetiyle hem hafif hem doyurucu bir tatlı alternatifi sunar. Peki, Ege mutfağının meşhur bu şerbetli lezzeti nasıl yapılır? İşte, enfes Şambali tatlısı tarifi...

ŞAMBALİ TATLISI TARİFİ

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı irmik

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı toz şeker

1 çay kaşığı karbonat

1 paket vanilin (isteğe bağlı)

1/2 su bardağı un (isteğe göre, kıvam kontrolü için)

Üzeri için: Badem veya yer fıstığı

Şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

Birkaç damla limon suyu

ŞAMBALİ TATLISI YAPILIŞI

Öncelikle şerbeti hazırlayarak başlayın.

Şeker ve suyu tencereye alın, kaynamaya bırakın.

Kaynadıktan sonra limon suyunu ilave edin ve 5 dakika daha kaynatıp ocaktan alın.

Şerbeti oda sıcaklığında soğumaya bırakın.

Bir karıştırma kabında irmik, yoğurt, şeker ve karbonatı birleştirin.

Karışımı iyice homojen hale getirin.

İsterseniz vanilin ekleyerek aroma katabilirsiniz.

Hamur çok katıysa yarım su bardağı kadar un ekleyerek kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Hazırladığınız hamuru yağlanmış dikdörtgen bir borcama dökün.

Üzerini spatula ile düzleştirin.

İsteğe göre üzerine badem veya yer fıstığı yerleştirin.

Bıçakla önceden dilimlerseniz hem şerbet daha iyi geçer hem de sunum kolay olur.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-35 dakika, üzeri kızarana kadar pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra 2-3 dakika bekleyip dilimleri yeniden belirginleştirin.

Fırından çıkan sıcak tatlının üzerine, soğuyan şerbeti gezdirin.

Şerbetin çekmesi için en az 2-3 saat dinlendirin.

Afiyet olsun!