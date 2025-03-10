Ege mutfağının gizli lezzeti: Zeytinyağlı sinkonta tarifi
Kabak ve zeytinyağının muhteşem uyumuyla hazırlanan sinkonta, Ege mutfağının en hafif ve lezzetli yemeklerinden biri! İşte pratik tarifi!
Ege mutfağı, hafif ve sağlıklı sebze yemekleriyle ünlüdür. Sinkonta, özellikle İzmir mutfağında sıkça yapılan, fırında pişirilen kabak ve soğanla hazırlanan nefis bir zeytinyağlı yemektir. Yoğurt ile servis edildiğinde lezzeti ikiye katlanan bu tarif, hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı sinkonta tarifi!
Malzemeler
- 4 adet kabak
- 2 adet kuru soğan
- 3 diş sarımsak
- 4 yemek kaşığı zeytinyağı
- 1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)
- 1 tatlı kaşığı domates salçası
- 1 çay kaşığı toz şeker
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)
- 1 çay kaşığı kekik veya biberiye
- ½ çay bardağı su
Üzeri için:
- Yoğurt
- Kıyılmış dereotu veya maydanoz
Yapılışı
1. Kabakları Hazırlayın
Kabakları yıkayın ve kabuklarını soymadan halka şeklinde doğrayın.
2. Soğanları ve Sarımsağı Kavurun
Soğanları piyazlık doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları ekleyip hafifçe kavurun. Sarımsağı da ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.
3. Sosu Hazırlayın
Bir kasede sirke, salça, tuz, şeker, baharatlar ve suyu karıştırın. Bu sosu soğanlı karışıma ekleyin ve birkaç dakika kısık ateşte pişirin.
4. Fırına Verin
Bir fırın kabına doğranmış kabakları alın. Üzerine hazırladığınız soğanlı sosu dökün ve güzelce karıştırın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.
5. Servis Edin
Fırından çıkan sinkontayı biraz dinlendirin. Yanında yoğurt ve üzerine kıyılmış dereotu ekleyerek servis edebilirsiniz.
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