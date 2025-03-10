Ege mutfağının gizli lezzeti: Zeytinyağlı sinkonta tarifi

Yayınlanma: 10.03.2025 - 10:40

Güncelleme: 10.03.2025 - 10:40

Ege mutfağı, hafif ve sağlıklı sebze yemekleriyle ünlüdür. Sinkonta, özellikle İzmir mutfağında sıkça yapılan, fırında pişirilen kabak ve soğanla hazırlanan nefis bir zeytinyağlı yemektir. Yoğurt ile servis edildiğinde lezzeti ikiye katlanan bu tarif, hem doyurucu hem de hafif bir alternatif sunar. İşte evde kolayca hazırlayabileceğiniz zeytinyağlı sinkonta tarifi!

Malzemeler

4 adet kabak

2 adet kuru soğan

3 diş sarımsak

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı sirke (üzüm veya elma)

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı toz şeker

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber (isteğe bağlı)

1 çay kaşığı kekik veya biberiye

½ çay bardağı su

Üzeri için:

Yoğurt

Kıyılmış dereotu veya maydanoz

Yapılışı

1. Kabakları Hazırlayın

Kabakları yıkayın ve kabuklarını soymadan halka şeklinde doğrayın.

2. Soğanları ve Sarımsağı Kavurun

Soğanları piyazlık doğrayın, sarımsakları ince ince kıyın. Geniş bir tavada zeytinyağını ısıtın, soğanları ekleyip hafifçe kavurun. Sarımsağı da ekleyerek 1-2 dakika daha kavurmaya devam edin.

3. Sosu Hazırlayın

Bir kasede sirke, salça, tuz, şeker, baharatlar ve suyu karıştırın. Bu sosu soğanlı karışıma ekleyin ve birkaç dakika kısık ateşte pişirin.

4. Fırına Verin

Bir fırın kabına doğranmış kabakları alın. Üzerine hazırladığınız soğanlı sosu dökün ve güzelce karıştırın. Önceden ısıtılmış 180°C fırında yaklaşık 30 dakika pişirin.

5. Servis Edin

Fırından çıkan sinkontayı biraz dinlendirin. Yanında yoğurt ve üzerine kıyılmış dereotu ekleyerek servis edebilirsiniz.