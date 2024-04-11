Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:24

Güncelleme: 11.04.2024 - 14:24

Browni, çikolata severlerin favorisi olan nefis bir tatlıdır. Ancak marketlerdeki fiyatları ve içerdiği kalorileri düşününce, evde yapmak çok daha cazip hale gelir. Evde yapılan browni tarifi, ekonomik ve lezzetli bir seçenek sunar. İşte, ekonomik ve lezzetli ev yapımı browni tarifi...

BROWNİ TARİFİ

Malzemeler

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

200 gr bitter çikolata

150 gr tereyağı

1 paket vanilya

1 su bardağı un

Yapılış