Ekonomik ve lezzetli: Ev yapımı browni tarifi

Ev yapımı browni tarifi, hem cebinize dost hem de damaklarınızı şenlendirecek bir lezzet alternatifidir. Bu tarifle, evinizde kolayca harika bir tatlı hazırlayabilirsiniz!

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.04.2024 - 14:24
Ekonomik ve lezzetli: Ev yapımı browni tarifi
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Browni, çikolata severlerin favorisi olan nefis bir tatlıdır. Ancak marketlerdeki fiyatları ve içerdiği kalorileri düşününce, evde yapmak çok daha cazip hale gelir. Evde yapılan browni tarifi, ekonomik ve lezzetli bir seçenek sunar. İşte, ekonomik ve lezzetli ev yapımı browni tarifi...

BROWNİ TARİFİ

Malzemeler

  • 3 adet yumurta
  • 1 su bardağı toz şeker
  • 200 gr bitter çikolata
  • 150 gr tereyağı
  • 1 paket vanilya
  • 1 su bardağı un

Yapılış

  1. Brownie tarifi için öncelikle 150g tereyağını uygun bir tavaya alalım. Orta ateşte eritelim.
  2. Yağ eridikten sonra bitter çikolatayı ekleyelim. Ocağı kapatarak bir spatula yardımı ile karıştırarak çikolatayı eritelim.
  3. Güzelce eriyen çikolatamızı bir kenara alalım ve ılımaya bırakalım.
  4. Uygun bir karıştırma kabına yumurtaları ve toz şekeri alarak mikserle beyazlaşıp köpük köpük olana kadar çırpalım.
  5. Ilıyan tereyağlı çikolatayı kek harcımıza ekleyelim. Mikserle güzelce karışana kadar çırpalım.
  6. Un ve vanilyayı da ekleyerek son kez tekrardan çırpalım.
  7. Hazır olan kek harcını pişirme kağıdı yerleştirdiğimiz 22x22cm boyutlarındaki borcama aktaralım.
  8. Önceden ısıtılmış 160°C fırında fansız ayarda yaklaşık 40 dakika pişmeye bırakalım.
  9. Pişen browniyi fırından alalım. İlk sıcaklığının çıkması için bir telin üzerinde bekletelim.
  10. Ardından dilimleyerek servis edelim.

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