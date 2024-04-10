Bayram sofralarının aranan yıldızı: Keşkek tarifi...
Yöresel lezzetler arasında özel bir yere sahip olan keşkek, özellikle düğün ve davetlerde, bayram sofralarında kendine ayrı bir önem kazanıyor. Bu geleneksel yemeğin lezzeti, özel günlerin vazgeçilmez tatlarından biri olarak kabul ediliyor. Genellikle bu tür özel günlerde büyük kazanlarda pişirilen keşkek, uzun süren bir hazırlık ve emek gerektirir.
Bayram keşkeği, özel günlerde özellikle bayramlarda geleneksel olarak pişirilen ve ikram edilen önemli bir Türk yemeğidir. Genellikle buğday ve etin uzun süre pişirilmesiyle hazırlanan keşkek, Anadolu'nun birçok yöresinde farklı lezzetlerle yapılmaktadır. Bayramlarda evlerde veya toplu organizasyonlarda büyük kazanlarda pişirilen keşkek, sıcak servis edilirken genellikle üzerine tereyağı ve kırmızı biber sosu dökülerek sunulur. Peki, bayram sofralarının aranan yıldızı bu lezzet nasıl yapılır? İşte enfes keşkek tarifi...
KEŞKEK TARİFİ
Malzemeler:
1,5 su bardağı aşurelik buğday (bir gece önceden ıslatılmış)
1 su bardağı nohut (bir gece önceden ıslatılmış)
500 gram kuşbaşı dana eti
7-8 su bardağı sıcak su
1/2 çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
Üzeri için:
3 yemek kaşığı tereyağı
1 yemek kaşığı biber salçası
KEŞKEK TARİFİ YAPILIŞI
Keşke yapmak için bir gece öncesinden buğdayı ve nohutu bir kaba alın ve bol suyla iyice yıkayarak ıslatın.
Bu işlem, buğdayın ve nohutun şişmesine ve daha kolay pişmesine yardımcı olur.
Ertesi gün, buğdayı ve nohutu tekrar iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün.
Daha sonra düdüklü tencerenize alın.
Üzerine kuşbaşı doğranmış dana etini ve tuzu ekleyin.
Sıcak suyu da ekledikten sonra düdüklü tencerenizin kapağını kapatın.
Bu aşama, etin ve tahılların bir arada pişmesini sağlar.
Düdüklü tencerenizi ocağa alın ve yaklaşık 50 dakika kadar kısık ateşte pişirin.
Keşkek piştikten sonra, tahta bir kaşık veya özel bir ezme aparatı kullanarak iyice ezin. Bu ezme işlemi, keşkeğin kıvamını ve lezzetini güzelleştirecektir.
Ne kadar iyi ezerseniz, o kadar lezzetli olur.
Bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve üzerine biber salçasını ekleyin.
Salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.
Keşkeği servis tabağına alın.
Üzerine hazırladığınız tereyağlı salçalı sostan gezdirin ve servis edin.
Afiyet olsun!
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