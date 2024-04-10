Bayram sofralarının aranan yıldızı: Keşkek tarifi...

KEŞKEK TARİFİ YAPILIŞI

Keşke yapmak için bir gece öncesinden buğdayı ve nohutu bir kaba alın ve bol suyla iyice yıkayarak ıslatın.

Bu işlem, buğdayın ve nohutun şişmesine ve daha kolay pişmesine yardımcı olur.

Ertesi gün, buğdayı ve nohutu tekrar iyice yıkayın ve fazla suyunu süzün.

Daha sonra düdüklü tencerenize alın.

Üzerine kuşbaşı doğranmış dana etini ve tuzu ekleyin.

Sıcak suyu da ekledikten sonra düdüklü tencerenizin kapağını kapatın.

Bu aşama, etin ve tahılların bir arada pişmesini sağlar.

Düdüklü tencerenizi ocağa alın ve yaklaşık 50 dakika kadar kısık ateşte pişirin.

Keşkek piştikten sonra, tahta bir kaşık veya özel bir ezme aparatı kullanarak iyice ezin. Bu ezme işlemi, keşkeğin kıvamını ve lezzetini güzelleştirecektir.

Ne kadar iyi ezerseniz, o kadar lezzetli olur.

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin ve üzerine biber salçasını ekleyin.

Salçanın kokusu çıkana kadar kısık ateşte kavurun.

Keşkeği servis tabağına alın.

Üzerine hazırladığınız tereyağlı salçalı sostan gezdirin ve servis edin.

Afiyet olsun!