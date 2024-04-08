Fransız pudingi de denir: Frambuazlı Clafoutis (Klafuti) tarifi!
Fransız mutfağı, tatlı dünyasına en değerli katkıları yapan mutfaklardan biridir. Bol kremalı ve sütlü, her kaşığa en az bir adet meyve düşecek kadar bol meyveli tatlılar, çeşitli meyvelerle hazırlanabilen ve hem hazırlaması kolay hem de pişmesi zor olan tarifler arasında yer alıyor.
Bu tarz tatlılar, kremalı yapısıyla lezzetini arttırırken, meyvelerle zenginleştirilmiş olmasıyla da göz doldurur. Yapımı sırasında çeşitli meyvelerle denenebilen bu tarifler, özellikle mevsim meyveleri kullanılarak farklı lezzetlere dönüşebilir. Hem görsel olarak çekici hem de lezzetli olan bu tatlılar, özel günlerde veya misafirler için ideal bir tercih olabilir. Peki Fransız pudingi de denilen bu lezzet nasıl yapılır? İşte Frambuazlı Clafoutis (Klafuti) tarifi...
FRAMBUAZLI CLAFOUTIS (KLAFUTİ) TARİFİ
Malzemeler:
3 adet yumurta
1/2 su bardağı şeker
1/2 su bardağı un
1 paket vanilya
1/2 su bardağı süt
1 su bardağı krema
1 adet limon
1 yemek kaşığı tereyağı
2 su bardağı frambuaz
FRAMBUAZLI CLAFOUTIS (KLAFUTİ) TARİFİ YAPILIŞI
Şekerden 1 yemek kaşığı kadar ayırarak, kalanı yumurtalarla birlikte çırpma teli ile çırpın.
Unu ve vanilyayı ekleyip karıştırmaya devam edin.
Krema ve sütü ekleyip güzelce karıştırın.
Limonun kabuğunu ince rende ile rendeleyerek karışıma ekleyin.
25 cm'lik kalıbı tereyağı ile yağlayıp ayırdığınız 1 yemek kaşığı şekeri serpin.
Frambuazları kalıbın içine dağıtın.
Karışımı kalıba dökün ve yayılmasını sağlayın.
Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-35 dakika pişirin.
Ilıdıktan sonra üzerine pudra şekeri serperek afiyetle tüketin.
Afiyet olsun!
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