Fransız pudingi de denir: Frambuazlı Clafoutis (Klafuti) tarifi!

Bu tarz tatlılar, kremalı yapısıyla lezzetini arttırırken, meyvelerle zenginleştirilmiş olmasıyla da göz doldurur. Yapımı sırasında çeşitli meyvelerle denenebilen bu tarifler, özellikle mevsim meyveleri kullanılarak farklı lezzetlere dönüşebilir. Hem görsel olarak çekici hem de lezzetli olan bu tatlılar, özel günlerde veya misafirler için ideal bir tercih olabilir. Peki Fransız pudingi de denilen bu lezzet nasıl yapılır? İşte Frambuazlı Clafoutis (Klafuti) tarifi...