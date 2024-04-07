Vitamin deposu pratik lezzet: Terbiyeli havuç çorbası tarifi...
Havucun sağlık açısından faydaları saymakla bitmez. A vitamini bakımından zengin olan havuç, göz sağlığı için önemli bir kaynaktır. Havuç çorbası, sofralarınıza hem lezzet hem de sağlık katmak için harika bir seçenektir. Bu nefis tarif, basit malzemelerle hazırlanarak içinizi ısıtacak bir lezzet sunar.
Havuç çorbası yapmak için gerekli malzemeler oldukça basit ve evde kolaylıkla bulunabilir. Bu tarif, sağlıklı ve doyurucu bir çorba hazırlamak isteyenler için idealdir. Tavuk suyuyla yapıldığında besin değeri daha da zenginleşir ve yoğurtlu terbiye ile lezzeti artırılabilir. Ailenizin severek tüketeceği bu lezzetli havuç çorbası, sofralarınıza renk katacaktır. Peki, vitamin deposu bu lezzet nasıl hazırlanır? İşte terbiyeli havuç çorbası tarifi...
TERBİYELİ HAVUÇ ÇORBASI TARİFİ
Malzemeler:
Çorba için:
2 yemek kaşığı zeytinyağı
2 adet rendelenmiş havuç
2 diş sarımsak
1 çay bardağı tel şehriye
5 su bardağı tavuk suyu
Terbiyesi için:
4 yemek kaşığı yoğurt
1 tepeleme yemek kaşığı un
1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı su
Üzeri için:
1 yemek kaşığı tereyağı
1 tatlı kaşığı kuru nane
TERBİYELİ HAVUÇ ÇORBASI YAPILIŞI
Bir tencerenin içine 1 yemek kaşığı sıvı yağ döküp üzerine iki adet rendelenmiş havuç ve 2 diş sarımsak ekleyerek kavurmaya başlayın.
Daha sonra, tencereye bir çay bardağı tel şehriye ve 5 su bardağı tavuk suyu (zamandan tasarruf için bulyon kullanabilirsiniz) ekleyip kaynatmaya başlayın.
Bu sırada, terbiyesi için bir karıştırma kabının içine 4 yemek kaşığı yoğurt, 1 tepeleme yemek kaşığı un, 1 yumurta sarısı ve 1 su bardağı su ekleyerek güzelce karıştırın.
Kaynamakta olan çorbadan hazırladığınız terbiyeye azar azar ekleyip karıştırın. Daha sonra terbiyeyi çorbaya ilave edin.
Birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tuzunu ilave edip çorbanın altını kapatabilirsiniz.
Bir yemek kaşığı tereyağı bir sahanda eritip üzerine kuru nane ekleyin.
Tereyağlı sosu çorbanın üzerine gezdirin ve çorbanız servise hazır.
Afiyet olsun!
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