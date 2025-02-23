Gece açlığını bastırırken formunuzu koruyun: Geceleri tüketebileceğiniz 7 sağlıklı atıştırmalık

2. BADEM VEYA FINDIK

Kuruyemişler, sağlıklı yağlar ve lif açısından zengindir, bu da uzun süre tokluk sağlar. Bir avuç badem veya fındık, gece geç saatlerde açlık hissini gidermek için harika bir alternatiftir. Ancak porsiyon kontrolü yapmak önemlidir, çünkü kalori açısından yoğun olabilirler.

Faydaları:

Sağlıklı yağlar:

Omega-3 yağ asitleri, kalp sağlığını destekler.

Lif içeriği:

Sindirime yardımcı olur ve bağırsak sağlığını iyileştirir.

Tokluk hissi:

Protein ve yağ içeriğiyle açlık hissini engeller.