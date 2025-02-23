Hatay mutfağının lezzetli şaheseri: Antakya köfte tarifi

Yayınlanma: 23.02.2025 - 13:40

Güncelleme: 23.02.2025 - 13:40

Hatay mutfağının eşsiz lezzetlerinden biri olan Antakya Köftesi, baharatlarla harmanlanmış kıyma ve ince bulgurun mükemmel uyumuyla hazırlanır. Fırında, mangalda veya tavada pişirilebilen bu köfte, özellikle sumaklı soğan ve közlenmiş sebzelerle servis edildiğinde damaklarda unutulmaz bir tat bırakır. İşte evde kolayca yapabileceğiniz nefis Antakya Köfte tarifi!

Malzemeler

500 gr dana kıyma (orta yağlı)

1 çay bardağı ince bulgur

1 adet soğan (rendelenmiş)

2 diş sarımsak (ezilmiş)

1 tatlı kaşığı biber salçası

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı tarçın (isteğe bağlı)

1 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Bulguru Şişirin:

İnce bulguru bir kaseye alın, üzerini geçecek kadar sıcak su ekleyip 5 dakika bekletin. Bulgurlar yumuşayıp şiştikten sonra fazla suyunu süzün.

Harç Hazırlama:

Kıyma, rendelenmiş soğan, sarımsak, salçalar ve baharatları geniş bir kaba alın.

Şişmiş bulguru ekleyip iyice yoğurun. Köfte harcı iyice özdeşleşene kadar yaklaşık 10-15 dakika yoğurmaya devam edin.

Şekil Verme:

Köfte harcından ceviz büyüklüğünde parçalar alıp yassı veya oval şekil verin.

Pişirme:

Fırında: 200°C’ye ısıtılmış fırında yağlı kağıt serili tepsiye dizerek yaklaşık 20-25 dakika pişirin.

Mangal veya Tavada: Izgara veya döküm tavada az yağ ile iki tarafını da kızartarak pişirin.